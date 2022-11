‘È pronto a battere tutti i record’: Mbappé ha sconvolto la stampa internazionale dopo la partita contro la Danimarca

Contro la Danimarca, i francesi Lloris e Giroud non hanno esitato e si sono qualificati per gli ottavi di finale. Collettivamente, i Blues sono potenti. anche individualmente. Il pericolo può provenire da qualsiasi luogo. Ma un uomo colpisce più degli altri. Il capocannoniere della doppietta, Kylian Mbappé, ha messo le mani sull’attacco della Francia con entusiasmo e determinazione, mostrando una voglia di vincere contagiosa.

“E’ pieno di fiducia, trasuda molta forza e serenità. Gli parlavo da un po’, sapevo che sarebbe stato pronto perché è il suo rivale”.Aveva già ricevuto l’allenatore Didier Deschamps martedì sera dopo la vittoria contro l’Australia (4-1).

Le esibizioni di “Kyky” e dei suoi co-protagonisti sono state elogiate dalla stampa francese e internazionale.

“Mbappé è pronto a battere tutti i record in Coppa del Mondo”calibro Marca. “La Francia sta migliorando sempre di più in questa Coppa del Mondo grazie a Kylian Mbappe, i cui tre gol lo hanno portato alla pari con il Valencia come capocannoniere della Coppa del Mondo. Già vincitore della Coppa del Mondo, il 23enne è sulla buona strada per rompere tutti i record della Coppa del Mondo.Il giornale si aspetta. “Con un Griezmann straordinario, un Rabiot ringiovanito e un coltello come Dembele, non sarà facile fermare questa squadra e questi tre moschettieri”.

in Inghilterra, custode Goditi lo spettacolo. Ancora una volta, è stato “Mbappé Show”. Gli altri hanno fatto del loro meglio. In termini di impatto, Antoine Griezmann è stato probabilmente il miglior giocatore in campo. Ousmane Dembele è stato sensazionale sul lato destro della squadra francese, mostrando perché Mbappé era così desideroso di attirarlo a Parigi.Theo Hernandez ha fatto una grande partita come terzino sinistro, tuttavia, ancora una volta, Mbappé è stato il protagonista della partita, mettendosi in mostra davanti alle telecamere e guidando i capocannonieri della competizione.scrivono i nostri colleghi britannici.

I media Quindi piede Killian dà il punteggio 974/10. O il nome dello stadio, ma anche, tra l’altro, il numero di gol che Kylian segnerà per la Francia.predetto giornalisti francesi.

Ci piace anche scrivere parigino. “Ci sarà un girone di 16 per confermare e misurare tutto ciò che cresce davanti ai nostri occhi e ci ricorda qualcosa”.rileva il quotidiano della capitale francese. “Un’anima azzurra avvolge il Mondiale in Qatar, nel difetto di una squadra in ricostruzione ma nel genio della coscia di Giove Kylian Mbappé, sbandierato come una minaccia, trasformatosi in veleno permanente. La nazionale francese qualificata ai prossimi round e si è data la possibilità di vivere una partita contro la Tunisia per Butter, e le sostituzioni sono finalmente alle corde. Non è ancora Natale, ma è già il pomeriggio dei regali”.

“I campioni del mondo non sono dannati. Vincitori logici per la Danimarca, i campioni in carica sono riusciti a portare a termine un’edizione a gironi di alta qualità e per di più a qualificarsi per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Vittoria del primo premio”si rallegra Figaro. Dopo solo due giorni, ritiri prolungati nelle ultime settimane e viste le difficoltà che affrontano altre grandi nazioni del calcio mondiale, dobbiamo dare a Deschamps e ai suoi soldati i frutti del loro lavoro.La prima missione, sul folle Kylian Mbappé, l’idealista Antoine Griezmann e il collegiale orientato all’obiettivo Uno: aggiornamento alla campagna 2018. Non vedo l’ora per il resto. E veloce.

quotidiano sportivo francese, Il gruppo, conferma la prestazione del numero 10 ma anche il suo rapporto con Antoine Griezmann. È quest’ultimo che il quotidiano mette in evidenza dopo il match contro i danesi. “Questa è solo la sua seconda partita in questa nuova posizione da tedoforo destro, ma Antoine Griezmann è già un punto fermo nel 4-3-3 della Francia. La sua bandiera d’ordine ancora una volta ha provocato il caos tra le linee danesi la cui vista ha sofferto per tutta la partita. “Trova Il gruppo. “Quasi tutti i suoi calci di punizione erano pericolosi e il suo cross ha regalato a Mbappé il gol della vittoria”.