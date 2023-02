Ne abbiamo ancora cinque in lavorazione.

L’azienda “Container Paradise”, con sede a Uri, è ben nota nella regione. Esperto nello sviluppo di container da spedizione in spazi abitativi, si è recentemente dedicato allo sviluppo di container che sono stati trasformati… in veri e propri rifugi antiatomici, da seppellire nel proprio giardino per prevenire ogni possibilità, da 45.000 euro.

Tutti i raccordi sono prodotti da Oreye nelle officine dell’azienda. -medico

Fondata nel marzo 2022, “L’idea di offrire questi rifugi è principalmente legata alla guerra in Ucraina”, spiega Loris Rosolin, presidente dell’azienda.Con container che stavamo già preparando come una casa o piscine, avevamo già tutte le conoscenze necessarie Volevamo prevenire la situazione attuale invece di curarla.