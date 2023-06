L’onesta Sophie Marceau ha perso l’importante differenza di età con il suo grande amore

I sogni sono la mia realtà…la colonna sonora dell’epopea di culto niente culo Sembra essere modellato sulla vita dell’eroina del film, Sophie Marceau. In effetti, questa settima icona dell’arte ha una vita sentimentale degna di un’epopea romantica in cui avrebbe potuto recitare il ruolo principale al cinema. A cominciare dalla relazione con il regista polacco Andrzej Zulawski. Una vera favola che ci dimostra che l’amore non ha età.

Ricordiamo che l’attrice 56enne a quel tempo cedette al fascino del regista, nonostante l’enorme differenza di età tra loro. Per più di 17 anni, la coppia girerà l’amore perfetto. Lo ha rivelato il traduttore di Vic nelle colonne del mondo il 18 giugno. Durante questa intervista, ha approfondito alcuni segreti di questa relazione passionale e fusionale nonostante i 26 anni che li separavano. Un gap generazionale non ha mai impressionato una bella donna: “A parte la differenza di età e l’effetto che ha avuto su di me, forse più di quanto possa immaginare, non è riuscito a modellarmi del tutto. Avevo una personalità che poteva tenergli testa. Non mi sono sentito inghiottitoHo confermato.

Per amore, Sophie Marceau non ha esitato a sacrificarsi e condividere la sua vita tra Francia, Stati Uniti e Polonia, sotto il giogo del generale Jaruzelski. Un divario culturale enorme e vincoli geografici a cui si è costretta senza battere ciglio: “Ho avuto l’impressione di tornare nella città comunista della mia infanzia… Dovete immaginare che in quel periodo potevo arrivare da Beverly Hills, a Los Angeles, atterrare a Varsavia, passare per l’11° arrondissement a ParigiHa ricordato.Dalla loro storia d’amore nascerà un maschietto, battezzato Vincent, nato nel 1995. Nonostante questo lieto evento, la coppia finirà per separarsi dopo sette anni.Ma questa separazione non rovinerà mai la meravigliosa complicità che hanno avuto l’uno per l’altro altro.

Il loro amore per il cinema

La loro comune passione per la settima arte potrebbe essere la radice del segreto della loro longevità. Nell’industria dello spettacolo, le relazioni amorose vanno e vengono a una velocità vertiginosa, ma la loro storia d’amore è l’eccezione alla regola… Per 17 anni, Sophie Marceau e Andrzej Zulawski ci hanno fatto sognare. Il lato positivo come nell’intimità, quest’ultimo era sulla stessa lunghezza d’onda. L’attrice ha anche messo a frutto il suo talento recitativo in diverse occasioni davanti alla telecamera del regista L’amore rubaE Le notti sono più belle dei tuoi giorniE nota blu O Compimento. Una comprovata esperienza nella fiorente filmografia del regista che ha collaborato con giganti del cinema come Romy Schneider, Jacques Dutronc o persino Isabelle Adjani. Nel febbraio 2017, quest’ultimo si è ritirato dal cancro all’età di 75 anni. Non c’è dubbio che abbia lasciato un segno indelebile nel repertorio cinematografico ma anche nel cuore del suo grande amore, Sophie Marceau…