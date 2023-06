Divorzio tra Spotify, Harry e Meghan Markle: una nuova scoperta commenta l’ex attrice

Nuove scoperte. La fine del contratto miracoloso tra Meghan Markle, il principe Harry e Spotify continua a far scorrere inchiostro. Se i Sussex sostengono che questa rottura sia avvenuta amichevolmente, tutto fa pensare che prevalga l’amarezza.

“Fanculo i truffatori”. Così un funzionario di Spotify ha descritto di recente la coppia, che più che mai è stata presa di mira dalla critica. Il Duca e la Duchessa perderanno definitivamente la loro credibilità e i loro 10 milioni di dollari stimati? Nuove informazioni potrebbero non aiutare l’ex attrice nella sua incursione in America. secondo Pagina seiSi scopre che Meghan Markle in realtà non ha fatto lei stessa le interviste con i suoi famosi ospiti, tra cui Serena Williams.

Meghan Markle riappare “imbronciata” dopo il suo feroce “divorzio” con Spotify

Le fonti dicono che le interviste sono state condotte dal suo staff e poi la sua voce è stata aggiunta in post-produzione per far sembrare che stesse effettivamente tenendo il microfono. Uno spazio con un proprio contenuto che solleva domande, persino fa infuriare. Allo stesso tempo, abbiamo appreso che Meghan Markle non firmerà un contratto interessante con Dior nonostante le voci sempre più insistenti. La fine dello stato di grazia?