Ecco alcuni scatti della sua piccola famiglia che ti faranno letteralmente sciogliere

Con il loro figlio RZA (1 anno), Rihanna e il fidanzato ASAP Rocky formano una famiglia totalmente felice. La coppia tecnologica si sta addirittura preparando ad accogliere un secondo figlio appena un anno dopo la nascita del primo. Ecco la vita quotidiana del clan in poche immagini.. attenzione, vi farà sciogliere!

Rihanna e ASAP Rocky: famiglia felice!

Anche se la cantante Rihanna ama mostrare il suo pancione e la vediamo spesso circondata dalla sua famiglia, raramente condivide la sua vita quotidiana a casa. Tuttavia, attualmente sul web circolano foto e video della giovane famiglia. Rari momenti in cui possiamo vedere un rapper che dorme con suo figlio o un altro interprete in Umbrella che salta giù dal letto con suo figlio ancora nel mondo dei sogni.

Attraverso questa serie di momenti familiari, si scopre che gli innamorati sono molto euforici all’idea di diventare di nuovo genitori. Il papà non manca mai di baciare la pancia rotonda del suo compagno, e il cantante ci propone anche un po’ di danza del ventre per la gravidanza speciale. Tuttavia, la 35enne si rammarica leggermente del fatto di non poter più fumare, ma questo non attribuisce nulla alla sua felicità… Si consola guardando il suo primogenito, ascoltando attentamente la filastrocca! È fantastico alla Fenty-Mayer!

Rihanna e ASAP Rocky: Torniamo a frequentare una coppia

Se le voci sulla relazione ASAP Rocky e Rihanna hanno fatto notizia durante il 2020, è stato nel maggio 2021 che il rapper ha formalizzato la loro relazione. Qualche mese dopo, nel gennaio 2022, si sono prestati al gioco mentre posavano per delle foto per annunciare la gravidanza della cantante. Quasi un anno dopo la diffusione online di questa notizia, Rihanna ha rivelato ancora una volta una pancia arrotondata durante la finale del SuperBowl.