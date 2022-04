Kanye West offre un cadeau fou à sa nouvelle petite amie… Katy Perry vend sa maison…

31 marzo 2022

Kanye West offre un cadeau fou à sa nouvelle petite amie

Kanye West est connu pour ses cadeaux stravaganti. Mais cette fois-ci, le rappeur est allé encore plus loin puisqu’il a offer à sa nouvelle petite amie, il manichino Chaney Jones, un objet extrêmement rare. D’après etl’artista a trouvé un sac Birkin de la marque Hermès sur le site de luxe Privé Porter, et pas n’importe lequel: una versione quasi introuvable « en cuir de chèvre argenté avec des éléments».

Un beau cadeau de 250.000 dollari, qu’il lui a offers à distance, puisqu’il n’a pu la voir l’ouvrir que par Facetime… On ignore s’il s’agissait de l’anniversaire de la star ou d’ une autre occasion particulière (comme l’« occasione particulière » d’essayer de rende Kim Kardashian jalouse peut-être).

La versione britannique de «Dix pour cent» sera truffée de stars

« 10 percento » a d’ores et déjà annoncé 11 stelle pour la première saison de son remake de Dix versare centtitolo Chiama il mio agente dans les pays anglosassoni. D’après E! Notiziai produttori non reclutano Kelly Macdonald, Helena Bonham CarterOlivia Williams, Dominic West, Phoebe Dynevor, Jessica e David Oyelowo, Emma Corrin, Himesh Patel, Clemence Poésy e David Harewood.

Une première bande-annonce, diffusée ce jeudi, montre que l’humour reste a priori le même. Le premier épisode de cette nouvelle version de la série culte, diffuso dalla catena Sundance Now, sera diffuso le 29 avril prochain.