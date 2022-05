In uno studio, la Confederazione belga delle imprese ha mostrato che il regno ha perso 0,3 punti di crescita annuale del PIL per aver perso il treno delle vendite online. soluzione? Lavoro notturno e salario ridotto per invalidità.

Giornalista presso il Dipartimento di Economia

Di Julian Busseler



Pubblicato il 30/05/2022 alle 06:00 Tempo di lettura: 5 minuti



nAl nostro paese è mancata l’oca che depone le uova d’oro? Lo conferma forte e chiaro l’Associazione belga degli affari, dove l’e-commerce gioca il ruolo di un’occasione mancata. Secondo FEB, perdendo il treno dell’e-commerce, il regno si è privato di 0,3 punti percentuali di crescita del PIL all’anno tra il 2012 e il 2019, ovvero 1 miliardo di euro e 6.000 posti di lavoro all’anno. Sur cette période et donc sans même compter ces trois dernières années, marquées par le covid et par l’accélération folle des ventes par internet, la perte s’élèverait donc à 7 miliardi di euro per 42 à pour econ. il lavoro.



