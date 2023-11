LoL: Hwei, il nuovo eroe: incantesimi, tradizioni, gameplay e tutte le informazioni

È pronto a tirarsi fuori da ogni situazione: lo è EHI, il nuovo campione di League of Legends. L’eroe finale del 2023, è un mago umano che vuole essere abbastanza generico, pur essendo artistico, ma molto versatile. Il suo intero mazzo si concentra sulla scelta delle sue abilità in base alle situazioni, il che dovrebbe fornire un eroe più complesso da affrontare rispetto alle versioni recenti. Incantesimi, gameplay e tradizioni: ecco tutto ciò che devi sapere su Hwei, il nuovo campione di LoL.

Data di uscita: L’arrivo dell’aggiornamento Hwei 13.24 è previsto per il 7 dicembre sui server live

Ruoli : Hwei è un incantatore, progettato per camminare nella corsia di mezzo

L’abilità passiva e gli incantesimi di Howie

Hui è un pittore visionario che può lanciare 10 incantesimi diversi. Ogni incantesimo sceglie prima un tema e ne determina il tipo. Questo quindi sostituisce gli incantesimi di Hwei con le varie opzioni del libro degli incantesimi in questione. I tre argomenti sono:

[A] disastro – Danno

– Danno [Z] Serenità – Fattibilità

– Fattibilità [E] tormento – Lui controlla

I tempi di recupero sono legati ai libri degli incantesimi, non agli incantesimi stessi.

I video e le traduzioni ortografiche complete arriveranno non appena saranno disponibili. Nel frattempo, puoi guardare un video SkinSpotlights che mostra l’eroe in azione.

Passivo: firma dell’intuizione Le abilità di Hwei che infliggono danni agli eroi nemici li distinguono per alcuni secondi. Infliggere danni agli eroi dotati di un’altra abilità crea un’esplosione sotto di loro, che esplode dopo un breve ritardo e infligge danni magici a tutti i nemici nell’area.

AA – incendio devastante Howie disegna una palla di fuoco ardente che vola verso il suo bersaglio. La palla di fuoco esplode al contatto con il primo nemico o alla sua portata massima, infliggendo danni magici più una percentuale della salute massima di tutti i nemici nell’area come danni magici. READ Metroid Dread: rilasciato l'aggiornamento 1.0.3, cosa c'è di nuovo?

Dalla A alla Z: taglia il bullone Hui disegna un devastante fulmine a lungo raggio sulla posizione del suo bersaglio. Dopo un breve ritardo, un fulmine colpisce, infliggendo danni magici. I nemici legati o isolati subiscono danni aggiuntivi in ​​base ai loro HP mancanti.

AE – fessura fusa Howie mappa l’area di un’eruzione vulcanica, creando lava sul suo percorso. Ogni eruzione infligge danni magici ai nemici colpiti. I nemici sul percorso della lava vengono rallentati e subiscono danni magici ogni secondo.

ZA – corrente transitoria Howie attira un veloce flusso d’acqua davanti a sé per un breve periodo, dando a lui e alla sua squadra velocità di movimento.

ZZ – Piscina di riflessione Hui forma una pozza protettiva sotto il suo bersaglio, che rimane per alcuni secondi. Gli eroi alleati nell’area ottengono immediatamente un’armatura, che aumenta con il tempo trascorso all’interno.

ZE – luci di innesco Howie disegna tre luci vorticose che volteggiano intorno a lui per alcuni secondi. I suoi successivi tre attacchi o abilità infliggono danni aggiuntivi e rigenerano mana in caso di colpo.

EQ – Visione oscura Hwei lancia una faccia terrificante che colpisce il primo nemico, infliggendo danni magici e costringendolo a fuggire per un breve momento.

EZ – sguardo dell’abisso Hwei attira uno sguardo abissale sulla posizione del suo bersaglio che rileva l’area e blocca l’eroe nemico più vicino in vista. Dopo un breve ritardo, l’Occhio spara all’eroe bloccato, fermando il primo nemico sul suo cammino e infliggendo danni magici.

EE – schiacciare le fauci Hwei disegna una mascella che infligge danni magici ai nemici e li trascina verso il suo centro, rallentandoli. READ La sorprendente spiegazione dell'origine degli anelli di Saturno

R – La disperazione aumenta Hwei offre una visione di pura disperazione che si collega per alcuni secondi al primo colpo dell’eroe. La visione si espande per includere tutti i nemici che colpisci, infliggendo danni magici ogni secondo. I nemici nell’area diventano disperati col passare del tempo. Ogni mucchio di disperazione si applica lentamente. Una volta completata, la visione esplode, infliggendo danni magici.

Alcune informazioni su Howie

Usare gli incantesimi Hwei è molto semplice. Devi prima premere un tasto per scegliere il tipo principale dell’incantesimo (danno, utilità, controllo), quindi premere una seconda volta per scegliere il tipo con cui vuoi combinarlo. Ciò fornisce quindi 9 incantesimi tra cui scegliere, nonché il loro finale. Scegliere la giusta combinazione nel vivo della battaglia è un’altra storia.

Il concetto di Hwei è in lavorazione da molto tempo presso Riot Games. Sono passati anni dall’ultima volta che abbiamo sentito gli sviluppatori parlare di una procedura guidata incentrata sul disegno, ma non è stato trovato alcun design soddisfacente. Alla fine, gli sviluppatori sono partiti da zero per creare un eroe che combinasse i suoi colori per avere a sua disposizione un arsenale di 10 incantesimi.

Dopo eroi molto più semplici (Milio, Briar), le squadre introducono volentieri una build più complessa da affrontare. L’idea è quella di accontentare quante più persone possibile e coloro che cercano un po’ di sfida.

Hui è originario di Ionia e apparentemente ha incontrato Jane. È stato lui a risvegliare il lato artistico del mago dopo avergli inflitto una schiacciante sconfitta.

La sua biografia completa è disponibile sul sito essendo.

