Dr. Dre sta arrivando su GTA Online con un po’ di musica come mai prima d’ora

GTA Online ha appena festeggiato il suo ottavo anniversario e Rockstar Games non ha intenzione di prendersi alcuna pausa. Ieri, l’editore americano ha rilasciato un nuovo aggiornamento gratuito con contenuti enormi, che offre ai giocatori la gestione della Celebrity Solutions Agency. Questa nuova società è pronta a risolvere i problemi speciali che affliggono i grandi giocatori di Los Santos, ma anche l’etichetta musicale insieme al famoso rapper Dr. Dre. La grande sorpresa per questo aggiornamento? Nuove canzoni inedite dei rapper.

GTA Online con Dr. Dre

Per caricare nuova musica, gli artisti ora hanno diverse opzioni. C’è il modo tradizionale di pubblicare album e suoni su diverse piattaforme di streaming. Qualche settimana fa, Booba ha scelto la nuova tecnologia e gli NFT. Dr. Dre ha scelto i videogiochi.

I fan del rapper stanno aspettando un nuovo album e brani dell’artista che non vengono pubblicati da anni. Infine, potranno scoprirlo esclusivamente su GTA Online giocando all’ultimo aggiornamento “Decade”. È una mossa molto storica da parte di Rockstar Games che consente ai videogiochi di assumere una scala leggermente più ampia. Anche questo Un altro passo verso i Metaversi.

Non so se tutti si rendono conto della forza @Giochi Rock e l’enormità #GTAOnline. Tutti aspettano da anni nuovi suoni e un album inedito di Dr. Dre. E lì… abbiamo diritto a una selezione di suoni nuovi ed esclusivi👇 pic.twitter.com/FcvzeEdgQ2 – Chris Klippel (@Chris_Klippel) 15 dicembre 2021

In questo nuovo aggiornamento, il telefono del famoso rapper Dr. Dre è stato rubato per le strade di Los Santos. Dovresti assolutamente trovarlo per evitare di perdere nuovi suoni di artisti. Man mano che i giocatori avanzano nella storia, scopriranno nuove canzoni delle sei leggende dell’hip-hop vincitrici del Grammy Award. Queste sono le canzoni che saranno presenti in esclusiva in questo massiccio aggiornamento di GTA Online.

La cosa migliore è che i giocatori possono guardare il Dr. Dre fa la sua magia ai Record A Studios. Questo è un nuovo studio musicale in GTA Online dove i giocatori possono incontrare un altro artista e dare uno sguardo dietro le quinte al processo di creazione. strumento a fiato;

Questo nuovo aggiornamento rappresenta una svolta nella storia di GTA Online e promette grandi cose per il 2022 con l’arrivo del servizio su PS5 e Xbox Series X/S.