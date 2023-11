Cosa cambierà su WhatsApp a dicembre?

WhatsApp è costantemente impegnata a migliorare. Ecco un riepilogo delle novità in arrivo a dicembre. Nel programma: nascondi le conversazioni bloccate, aggiorna lo stato dei nostri interlocutori e collega un indirizzo email a un account WhatsApp.

Nascondi le conversazioni bloccate

Bloccare le tue conversazioni è effettivamente possibile su WhatsApp. Ma finché ci sono persone intorno a te che sono molto curiose, ciò potrebbe portare ad alcune domande. E gli sviluppatori lo hanno capito bene. secondo WABetaInfoLa funzionalità di sfocatura arriverà presto nell’app.

Concretamente, tutto ciò che l’utente deve fare è andare nelle impostazioni delle discussioni bloccate e selezionare l’opzione per nasconderle. Da lì, il servizio genera un codice segreto che dovrai poi digitare nella barra di ricerca della scheda Discussioni per trovare la conversazione.

Aggiorna lo stato nelle conversazioni

WhatsApp è un servizio di messaggistica meta-branded e si vede. L’app importa regolarmente funzionalità dalle altre piattaforme del gruppo e questa volta è il turno di Instagram. Come sul social network, gli utenti di WhatsApp potranno presto accedere allo stato dei propri interlocutori Direttamente dalla loro conversazione.

Come su Instagram, è l’aggiunta di un anello di stato che permette di orientarsi. L’anello verde, ovviamente, indica che la persona con cui stiamo parlando ha semplicemente cambiato il suo status. Non proprio rivoluzionario, questo aggiornamento ha comunque il vantaggio di migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente. In particolare, evitando di dover destreggiarsi tra diverse schede.

Collega il tuo indirizzo email al tuo account WhatsApp

Sicurezza e privacy sono le due principali preoccupazioni di WhatsApp. Il servizio di messaggistica lo dimostra ancora una volta con una nuova funzionalità che migliora l’accesso agli account utente. Per semplificare, l’app vuole offrire a tutti la possibilità di collegare un indirizzo email al proprio account WhatsApp.

secondo WABetaInfoL’aggiornamento introduce una nuova sezione nelle impostazioni dell’app. Il titolo dovrebbe essere semplicemente “Indirizzo email”. Questa funzionalità apre una nuova e gradita via di accesso, poiché gli utenti possono accedere anche se non hanno accesso ai propri numeri di telefono. Tieni presente che il metodo predefinito rimane l’invio di un codice di 6 cifre tramite SMS. Se desideri modificare la modalità di applicazione del tuo indirizzo email, dovrai eseguire la procedura manualmente.

