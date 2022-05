Lo studio valuta quando gli esseri umani esploreranno Giove e Saturno

subordinare astronauti può esplorare SaturnoGiove e le sue lune tra cinquant’anni. Questo spiega Uno studio pubblicato in ArXiv Il 17 maggio 2022 è stato guidato da un team di accademici americani, cinesi e olandesi, nonché da ricercatori della NASA. Lo studio ha chiamato L’effetto delle restrizioni economiche su a Durata Progettato per l’esplorazione con equipaggio »» si aspetta l’esplorazione umana dello spazio e Robotica nei prossimi decenni. L’insegnante principale di Una missione con equipaggio su Marte Raggiungibili entro il 2030, pianeti più distanti come i nostri giganti gassosi sistema solare Sarebbe anche vulnerabile a una potenziale colonizzazione. Arriveranno gli astronauti fascia di asteroidi e ordina Joffin Tra gli anni 2071 e 2087, mentre le lune di Saturno possono essere visitate tra gli anni 2129 e 2151. Una scommessa lontana e incerta, quando una quindicina di missioni robotiche hanno già attraversato queste regioni del sistema solare.

Superare i limiti dell’esplorazione spaziale

Lo studio del 17 maggio è fantascienza, perché descrive un futuro lontano a volte per più di 100 anni. Tuttavia, le analisi statistiche effettuate sullo sviluppo delle tecnologie e delle capacità di bilancio della NASA mostrano che l’obiettivo di colonizzare le lune pianeti esterni (in seguitoorbitante Giove) poco dopo la conquista di Marte. Questa missione è un vero hub per il futuro dell’esplorazione del sistema solare. Secondo le previsioni dei ricercatori, l’arrivo di coloni sul suolo di Marte nel 2037 porterà al transito della cintura di asteroidi prima del 2071 vicino a Giove nel 2103 d.C. Panoramica da Saturno nell’anno 2132. Se Marte non viene raggiunto prima del 2048, la pianificazione della missione cambierà per diversi decenni, con navi con equipaggio alla periferia di Saturno nell’anno 2150.

Tali programmi richiederanno un successivo adeguamento dei bilanci delle agenzie spaziali. Pertanto, lo studio fa luce sul finanziamento di Programma Apollo, circa $ 20 miliardi tra il 1969 e il 1972, sono tornati a $ 123 miliardi adeguandosi all’inflazione nel 2020. La creazione di tali progetti fornirebbe un vero sforzo tecnologico e i ricercatori hanno elogiato il contributo scientifico delle missioni umane alle frontiere del nostro sistema solare. Allo stesso tempo, si pone l’accento sui bisogni della popolazione sempre più numerosa della Terra: l’esplorazione si travestirà così da colonizzazione, fornendo presumibilmente una terra densamente popolata. Necessità materiali richieste.

Missioni robotiche per preparare la terra

Nonostante le storie lontane, lo studio sembra esemplare e la sfida tecnologica e finanziaria posta da tali progetti sembra eccezionale. La NASA è attualmente dedicata a Gli astronauti tornano sulla lunaEntro il 2025. Per quanto riguarda gli esseri umani che raggiungono Marte, è probabile che gli astronauti non metteranno piede sul Pianeta Rosso prima del 2030.

Al momento, i pianeti oltre la fascia degli asteroidi non sembrano essere una priorità per l’agenzia spaziale statunitense. Tuttavia, un rapporto pubblicato ad aprile ha rilevato l’interesse scientifico per le missioni robotiche sui giganti del ghiaccio, Urano e altri NettunoMentre Due sonde devono sorvolare l’oceano di Giove nei prossimi anni. Quest’ultimo, chiamato succo (Esploratore della Luna Ghiacciata di Giove) e altri Clipper Europa, rispettivamente nel 2023 e nel 2024 per studiare i satelliti del sistema gioviano. numero stazione Spaziale in 2001: volo spaziale Nei prossimi anni, ma Juice ed Europa Clipper probabilmente forniranno delle fantastiche immagini di Giove e delle sue lune.