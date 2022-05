psicologia. Di fronte agli stress della vita quotidiana, come riuscire a lasciarli andare?

Sofisticati metodi di rilassamento consentono di combattere varie paure: disturbi del sonno, dipendenza (in particolare tabacco) o mancanza di fiducia in se stessi. Questo tipo di rilassamento può essere utile anche nella preparazione degli esami.

Lascia gli esercizi quotidiani

Ci sono esercizi facili che puoi fare durante il giorno. La sofrologia fornisce principalmente esercizi di respirazione, principalmente attraverso l’addome. “La respirazione diaframmatica è molto efficace perché ci permette di rilassarci sia fisicamente che mentalmente. I nostri pensieri sono legati al modo in cui respiriamo, quindi la nostra respirazione ci permette di comprendere meglio le preoccupazioni della vita quotidiana”, aggiunge Clarice Cholet.

Il fisioterapista propone esercizi da svolgere nella vita di tutti i giorni per il relax. Ad esempio, metti la mano sullo stomaco e respira per 4 secondi. Quindi trattieni il respiro per 2 secondi ed espira per 4 secondi. Infine, lascia i polmoni vuoti per due secondi e ricomincia il ciclo per alcuni minuti.

Da parte sua, Cecile Nouvel invita i suoi pazienti a concentrarsi sui loro cinque sensi (olfatto, udito, vista, tatto e gusto) nella loro vita quotidiana (pasti, tempo trascorso con qualcuno, passeggiate nella natura, ecc.). Prestare attenzione ai cinque sensi ti consente di concentrarti sul momento presente e dimenticare il resto.