Autore di un’ottima stagione nonostante i dubbi iniziali, Islam Slimani non prolungherà l’avventura all’Anderlecht. Le due parti non sono riuscite a concordare i termini del contratto, nonostante il desiderio dell’Algeria di continuare con Mauves.

Islam Soleimani Ha ricevuto offerte lucrose dal Medio Oriente e lì potrebbe chiudere tranquillamente la sua carriera, anche se l’algerino ha voluto continuare l’avventura all’Anderlecht. Unico problema: Jesper Fredberg e la direzione della RSCA non mettono mai molta acqua nei loro vini.

Lo Sporting, infatti, ha offerto al 35enne attaccante un prolungamento di contratto di una stagione, con condizioni economiche leggermente migliori rispetto a questa stagione. L’algerino potrebbe beneficiare di un costante aumento di stipendio, ma la maggior parte del suo contratto è stata basata su premi di rendimento.

Slimani però capisce più di chiunque altro che l’Anderlecht è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa sostituirlo, con Kasper Dolberg ideale per la dirigenza. Pertanto, l’89 volte nazionale era consapevole che il suo posto non era più garantito e quindi sarebbe stato difficile per lui riscuotere queste commissioni di prestazione. Mauves non voleva collaborare in un’altra direzione e le trattative non hanno portato a un accordo.