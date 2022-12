Karim Benzema non vuole assistere alla finale di Argentina e Francia, ecco cosa incolpa l’attaccante Didier Deschamps per questo.

Karim Benzema, infortunato dall’inizio del Mondiale, non dovrebbe essere presente per incoraggiare i compagni al Lusail Stadium durante la finale tra Argentina e Francia. Secondo le informazioni dell’RMC, Karim Benzema ha rifiutato l’invito di Emmanuel Macron a salire sull’aereo presidenziale per assistere alla finale. Una decisione che potrebbe dimostrare che lo straccio sta bruciando tra l’attaccante del Real Madrid e la Francia.











Infatti, secondo L’Equipe, i contatti tra Karim Benzema e la dirigenza dei Blues si sono ormai interrotti. Dal suo pacchetto del 19 novembre, Karim Benzema è stato spesso un argomento caldo. Alla domanda sulla possibilità che Karim Benzema torni in finale, Ousmane Dembele ha risposto: “Non lo so. Non sono io l’allenatore. Penso che Benzema fosse infortunato”.

Karim Benzema è ancora nella lista di Didier Deschamps, e potrebbe ancora rientrare durante i Mondiali. Ma come spiega L’Equipe, Benzema avrebbe voluto restare nel tricolore per guarire e avere così la possibilità di disputare il Mondiale. Sarebbe stato sorpreso allora di non essere stato sostituito da un altro giocatore. Ora, disconnetti la connessione tra il lettore e il dispositivo francese.

Di conseguenza, Benzema non avrebbe molto apprezzato la sua gestione della forma fisica da parte dello staff medico tricolore, soprattutto durante la seduta avvenuta il giorno prima dello strappo al muscolo quadricipite.

Da parte loro, Christopher Nkunku, Paul Pogba, N’Golo Kante e Presnel Kimpembe sosterranno la Francia contro l’Argentina a Doha.