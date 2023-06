Lo stato ha dovuto trovare un nuovo fornitore di stazioni “SuperChargy”.

Mobilità elettrica in Lussemburgo :

François Bausch, ministro della Mobilità (a destra) e Claude Tormes, ministro dell’Energia (accanto a lui), inaugurano la prima delle tre stazioni SuperChargy del marchio Kempower, presso la stazione TotalEnergies, sulla A4, a Pontpierre. Essenziale / Oliver Lewin

“Il dispiegamento di 90 stazioni SuperChargy, entro il 2024, può procedere come previsto”, assicura il Ministero della Mobilità. Dopo “ritardi della catena di approvvigionamento e gravi problemi di approvvigionamento”, il Paese sta lavorando con un nuovo fornitore per installare stazioni di ricarica pubbliche ultraveloci. Non è più utilizzato dalla società portoghese Efacec ma dalla società finlandese Kempower.

Questo martedì, François Bausch, ministro della Mobilità e Claude Tormes, ministro dell’Energia, hanno inaugurato la prima delle tre stazioni SuperChargy del marchio Kempower, presso la stazione TotalEnergies, sulla A4 a Pontpierre (in direzione di Esch-sur-Alzette) . “Alla fine, due terzi delle stazioni saranno di Kempower e un terzo di Efacec”, specifica Alex Michels.

Il project manager SuperChargy di Creos Luxembourg spiega che le nuove stazioni offrono molti vantaggi per gli utenti: un cavo di ricarica più lungo e maneggevole, una potenza massima di 400 kW per punto di ricarica, un’interfaccia con un codice QR che mostra la curva di ricarica in tempo reale sul telefono cellulare dell’utente, o l’uso della superficie più piccola.

Ci sono due modi per usare la SuperChargy Station.

Il progetto SuperChargy è partito nel 2020. Le prime stazioni sono state aperte nel 2021. Il volume di investimento per ogni stazione è di circa 100.000 euro. Entro il prossimo anno, le 90 stazioni saranno distribuite su 18 stazioni e aree di servizio sulle autostrade e su altri importanti snodi del Lussemburgo. Le prossime aree di servizio che beneficeranno di ulteriori stazioni di ricarica rapida nel 2023 si trovano a Wasserbillig, Hosingen, Schwebach-Pont, Micheville, Lorentzweiler e Remich.

“Ci sono due modi per utilizzare la stazione SuperChargy, ricorda Alex Michels, con una carta del fornitore di servizi di ricarica o con una carta bancaria. Se si desidera caricare la batteria fino all’80%, sono necessari dai 15 ai 20 minuti. Tra 80 e 100%, dura di più. Il prezzo di ricarica dipende dal fornitore del servizio. In ogni caso, è più costoso delle stazioni di ricarica. “

Essenziale / Oliver Lewin

Più di 3.000 stazioni di ricarica sono a disposizione del pubblico

Da parte sua, François Bausch ha approfittato di questa apertura per sottolineare che il Lussemburgo ha la seconda maggiore densità di rete di trasporto elettrico nell’Unione europea. “Solo l’Olanda è migliore di noi”, aggiunge.

Il Granducato ha ora più di 3.000 stazioni di ricarica disponibili al pubblico. “Una rete pubblica non dovrebbe comprendere solo le stazioni installate presso le stazioni di servizio, siano esse finanziate dallo Stato (1.500 stazioni di ricarica e da 35 a 40 stazioni SuperChargy) e le stazioni installate in altri luoghi accessibili al pubblico, come i parcheggi dei supermercati”, ha affermato. dice.

Aiuto per privati ​​e aziende

Allo stesso tempo, in Lussemburgo sono ora immatricolate 30.000 auto elettriche. Nel primo trimestre, un’auto nuova su cinque venduta era al 100% elettrica. Ricordiamo che un residente può ricevere un bonus massimo di 8.000 euro per l’acquisto di un veicolo elettrico, fino alla fine del 2024.

Inoltre, è possibile ricevere un aiuto economico (gli importi dei bonus variano) per installare una stazione di ricarica a casa, fino al 30 giugno. Fino a dicembre 2022 sono stati assegnati 2.159 bonus di questo tipo, secondo il Ministero della Mobilità.

Esiste anche un regime di assistenza per le imprese, dal luglio 2022. L’anno scorso è stato lanciato un bando per progetti che, secondo le autorità, consente di sostenere da 800 a 900 stazioni. Quest’anno si è svolto un nuovo bando di gara.