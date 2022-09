Lo Standard vince contro La Gantois in una partita festosa, Ronaldinho raddoppia con Roche

Standard Legends ha superato in numero La Gantoise Legend durante una partita celebrativa (2-4) tenutasi Stadio Glamco. Un gioco che coinvolge… Ronaldinho. Il precedente Pallone d’Oro Chi ha giocato per entrambe le squadre mercoledì sera, ha stabilito il terzo e il quarto gol per la squadra di Al-Rouche.

Parallelamente a La Gantoise nel primo tempo (30 minuti in ogni tempo), Ronaldinho non riesce a fare la differenza con Buffalos. Inoltre, era composto il duo a sorpresa di Liegi Jonathan Leger Basato su Gonzago Vandoorne.

Legere ha dato allo Standard un servizio dal precedente Moskronoa (0-1). Poi il duo ci ha regalato una vera chicca per far impallidire Ronaldinho. nella versioneAllahLeger passa alla cieca per l’ex terzino sinistro che ha segnato un gran pallone per il raddoppio (0-2).

prima della pausa Mahdi KarsilaAncora molto acuto, gravemente ferito dopo una carenza Nebojsa Pavlovic. La Ligua, senza club, ha lasciato l’erba in barella e probabilmente stasera ha giocato l’ultima partita della sua carriera…

Dopo questo triste evento, Ronaldinho è cambiato, come concordato, nella ripresa. Renato Netto Taglia rapidamente il punteggio con un colpo di testa dopo un superbo cross di Daniel Milicevic (1-2) Ma Ronaldinho gli ha risposto direttamente segnando un calcio di rigore Landry Molymo (1-3).

al termine dell’incontro, Eliman CoulibalyPresentato da… Nordine Jabbari, fece rivivere il bufalo (2-3). Un breve momento da allora,”runa‘Dopo un meraviglioso raddoppio a due con Paul Josè Mpokosi è presentato due volte e ha salutato un’ultima volta il pubblico prima di partire per l’ultimo applauso (2-4).