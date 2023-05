Gaetano, giocatore di 32 anni del Wodecq, è entrato in coma dopo un terribile incidente stradale a Leysin

Questo martedì, sui social media, il Wodecq Football Club ha lasciato un misterioso messaggio a fine pomeriggio. “Stiamo mandando tutta la nostra forza e tante vibrazioni positive al nostro amico Gaetano. Non vedo l’ora di vederti tornare in forma per un drink al bar. Uccidilo, ti stiamo pensando!” .

Infatti, Gaetano Soetens, che gioca in questa stagione per questo club di Wodecq, è stato coinvolto in un grave incidente stradale nella notte tra lunedì e martedì.