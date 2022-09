“Sono su un aereo che sembra stia crollando, ho paura”

Più di tre anni dopo la scomparsa di Emiliano Sala in un incidente aereo in rotta verso Cardiff mentre era appena stato trasportato in aereo da Nantes, le orribili riprese delle telecamere a circuito chiuso mostravano l’attaccante argentino e il pilota poco prima del decollo della BBC Wales, con l’attaccante rivelato L’argentino e il pilota poco prima del decollo. Oltre a documenti audio in cui sentiamo il pilota David Ibbotson e Sala al telefono.

“Sono andato a cercare un calciatore a Cardiff. Mi hanno affidato il compito di riportarla su un pericoloso (aereo). Di solito metto il giubbotto di salvataggio tra i sedili, ma domani lo indosserò sicuramente”, ha detto David Ibbotson in una registrazione il giorno prima della partenza.

“Sono su un aereo che sembra stia crollando”, ha avvertito Emiliano Sala poco prima del decollo. “Se non mi senti tra un’ora e mezza… non so se qualcuno mi cercherà, non mi troverà.” Sono molto spaventato. »