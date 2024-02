Lo Standard ingaggerà Jehan Kanak al rientro dall'infortunio – All Football

Il giocatore della nazionale turca è attualmente infortunato a causa di una distorsione al ginocchio. Lo Standard ha già pensato al suo ritorno.

La brutta notizia è arrivata qualche giorno fa: Jehan Canak salterà le gare per diverse settimane dopo aver subito una grave distorsione al ginocchio durante l'allenamento.

Ma anche se per lui la fase classica è finita, lo Standard ha già pensato al suo ritorno e vuole anticipare al meglio le prossime settimane.

Kanak con SL16

Secondo le ultime ore, quindi, Canak dovrebbe essere integrato nella SL16 poiché Rouches ha ancora due posti da assegnare. Il regolamento prevede infatti la possibilità di tesserare 30 giocatori, e attualmente sono 28. Il quotidiano aggiunge che l'ultimo posto potrebbe essere assegnato a Farruko Cisse, giovane difensore centrale del Genoa.

Con lui fuori per sei-otto settimane, Jehan Janak salterà la fine della stagione regolare con lo Standard e dovrà accontentarsi dei playoff. Resta da vedere se giocherà nelle qualificazioni 2 o 3 data la recente forma senza vittorie del club nel 2024 sotto Ivan Leko.

Nelle prossime settimane, i Rouches affronteranno l'OHL (sabato, in casa), Westerlo (in trasferta), Union (in trasferta), La Gantoise (in casa), Genk (in trasferta) e infine Eupen (in casa).

standard

30/07/2023 19:15 STVV – standard 1-0 04/08/2023 20:45 Standard – Unione SG 0-1 13/08/2023 ore 18:30 Charleroi-Standard 1-1 19/08/2023 ore 16:00 Standard – Cerchio di Bruges 0-1 26/08/2023 20:45 KV Courtray – Standard 1-1 02/09/2023 20:45 Standard – RWDM 1-1 17/09/2023 13:30 EUPIN – Standard 1-3 22/09/2023 20:45 Standard – Westerlo 0-0 30/09/2023 18:15 Ohio Lovanio – Standard 1-2 10/08/2023 ore 13:30 Standard – Club di calcio Brugge 2-1 22/10/2023 ore 18:30 Standard-Anderlecht 3-2 29/10/2023 ore 18:30 La Jeantoise – Standard 3-1 05/11/2023 ore 16:00 Standard – KV Maline 1-1 11/11/2023 ore 16:00 Anversa – Standard 6-0 25/11/2023 20:45 Standard – KRC Genk 1-0 03/12/2023 ore 18:30 FC Brugge – Standard 2-0 10/12/2023 ore 18:30 Anderlecht – Standard 2-2 16/12/2023 20:45 Standard – Charleroi 0-0 20/12/2023 20:45 KV Maline – standard 3-0 27/12/2023 ore 18:30 Standard – STVV 1-1 20/01/2024 18:15 Standard – Corteggio KV 0-1 26/01/2024 20:45 Circolo di Bruges – Standard 1-1 31/01/2024 21:00 Standard – Anversa 0-1 02/03/2024 ore 16:00 RWDM-Standard 2-2 02/10/2024 ore 16:00 Standard – Ohio Lovanio – 16/02/2024 20:45 Westerlo – Standard – 25/02/2024 ore 18:30 Unione SG – Standard – 03/02/2024 20:45 Standard – La Jeantoise – 03/10/2024 ore 13:30 KRC Genk – Standard – 17/03/2024 ore 18:30 Standard – Eupen –

