In lacrime, Ton Aerts risponde alla sospensione di due anni dall’Uci: “Punizione molto severa, non ho mai fatto uso di droghe”

Con ogni probabilità, il 29enne belga e il suo clan contesteranno tale decisione. Attraverso mezzi legali, dovranno dimostrare che la quantità di letrozolo metabolizzata è causata da un alimento o integratore alimentare contaminato. Sperano di ridurre questo commento, che considerano troppo duro.

Come ha spiegato, accompagnato dal padre, Raf, e dalla fidanzata, Sarah, durante una commovente conferenza stampa. “Ho un messaggio che nessuno vuole ricevere”Spiega, in lacrime. “Volevo fare il mio primo cross country in questa stagione in Belgio poche settimane fa. Ma l’UCI mi ha dato una squalifica di due anni. Il che significa che non potrò correre in questa stagione. È una punizione molto severa, perché Non ho fatto uso di droghe volontariamente.

Fin dall’inizio del caso dichiara la sua innocenza. “Prima non avevo mai sentito parlare di questo prodotto in questione. Insieme al nostro team, abbiamo cercato di capirlo. Ancora oggi non mi sono ancora tagliato i capelli per analizzarlo”.

Normalmente, l’uso intenzionale di un farmaco considerato stimolante dalla Federazione Internazionale di Medicina vale quattro anni di inattività. Tuttavia, Campinois ha ricevuto solo due anni. La prova che l’Unione Ciclistica Internazionale le crede sulla parola? Tuttavia, per lui, è una cosa davvero triste: “È stato un inferno dirlo ai miei genitori, alla mia ragazza, a mio fratello e a tutti gli altri. Ma hanno continuato a sostenermi”.

A quel tempo, Toon Aerts era sotto contratto con Trek. Per inciso, il corridore da allora ha avuto un’offerta sul tavolo da Intermarché-Wanty-Gobert per continuare la sua corsa. Ma questo commento rovina ancora una volta la carriera del ciclista.