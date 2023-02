Un tecnico interviene e gli addebita una riparazione… più costosa di una caldaia!

Wilfrid, di Saint-Tronde, lo trova sproporzionato. Ha dovuto pagare Van Marcke per riparare la sua nuova caldaia di più del prezzo che aveva pagato per la Gamma quando era stata acquistata. il peggiore ! Spiega che l’intervento del tecnico non ha cambiato nulla. risultato? Il belga ha pagato 299 euro per la sua caldaia e chiede una bolletta per l’intervento… più di 300 euro.







Si rammarica della situazione con HBVL

“Il tecnico Van Marcke che è venuto lì ha detto che c’era troppa tensione sul tubo della caldaia. L’uomo ha lavorato al massimo cinque minuti. Ha opposto nuova resistenza e se n’è andato. Dopodiché ho ricevuto una bolletta di 252 euro Ho immediatamente comunicato a Van Marcke che tale costo non è proporzionale al servizio reso e per resistere ho pagato 78 euro, ora mi viene notificato il mancato pagamento: verranno addebitati ulteriori 62 euro più 4 euro di interessi di negligenza.