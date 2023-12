Lo Standard è vicino all'acquisto di un centrocampista molto ricercato! – Tutto il calcio

Tuttavia, lo Standard de Liège, che dispone già di buone forniture in questo settore di gioco, sarà sul punto di ingaggiare il centrocampista difensivo Tyreek Bakinson.

Sappiamo che la finestra di mercato di Fergal Harkin sarà complicata. Il ds standard dovrà ancora una volta fare i conti con un budget ridotto e dovrà cogliere le giuste opportunità. Sappiamo anche che Liegi ha una tendenza crescente ad attraversare la Manica, o almeno verso i paesi di lingua inglese.

Secondo le informazioni del famoso Fabrizio Romano, il Roche sarebbe molto vicino ad accogliere mercoledì il centrocampista difensivo dello Sheffield, Tyreke Bakinson (25 anni).

Il londinese, che ha militato solo nei campionati inglesi D2, D3 e D4, vivrà la sua prima esperienza all'estero, nonché la sua prima esperienza nella massima serie.

Ha iniziato nelle stagioni precedenti e in questa stagione ha giocato solo sette partite nel torneo. Giocò altre due partite in Coppa UEFA, coppa inglese vietata alle squadre di Premier League, in cui segnò un gol.

I sostenitori dello Sheffield Wednesday lo descrivono come un giocatore dall'alto potenziale, ma gli manca ancora la costanza per fare un passo avanti. Ma il giornalista italiano ha spiegato che la richiesta per il giocatore era alta quest'inverno, senza specificare i club che lo aspettavano. Il suo prezzo è stimato a 500.000 euro.