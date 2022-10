Anderlecht-Eupen: “Non so se Feldman avesse il carisma per tenere unito il gruppo” secondo Nordin Jbari

Una partita che ha evidenziato ancora una volta alcuni problemi difensivi nella testa del popolo di Bruxelles, secondo il nostro consigliere Nordine Jabbari. “I due gol sono stati subiti da calci piazzati, Hoedt …il problema è che sono i giocatori esperti ad affrontare i problemi. Le altre settimane sono state virtù. oggi è Stai attento Che è fuori posto due volte. forse lui Van Cromburg Può fermare il pallone ma in questo secondo gol lo trovoStai attento gene. I giocatori che hanno sperimentato questo di solito devono portare l’Anderlecht quando si trova in una situazione difficile. Ma nelle ultime settimane non ci sono stati. Oggi Jooben e Anderlecht non sono stati bravi a mettersi in pericolo contro una squadra che non sta passando una bella giornata, e questo solleva interrogativi.

I problemi, Pasquale Schim Alcuni però hanno anche notato la vittoria. “I problemi strutturali della squadra ci sono ancora. Dopo di che un allenatore non può fare miracoli in una settimana. Si sono allenati poco, c’è stata una Coppa dei Campioni. Ha un’idea più chiara della sua essenza, cioè è andato a cercare Luca Stassenil suo capitano all’U23, ha preso il comando El Hadj. Chiedi subito conferma. Il talento non si discute, è una squadra che ce l’ha. Il problema è che devi trasformare quel talento in qualcosa di più permanente. Ora spero che questo obiettivo gli dia una spinta enorme e gli faccia guadagnare un po’ di tempo”.

il ragazzo marocchino belga Ha già fatto una clamorosa rimonta per la squadra con un superbo tiro a fine partita che ha segnato il punteggio. Indietro lodato Nordine Jabbari. “Dicono sempre che è colpa del giocatore se non viene più scelto… ma quando non giochi da un anno e mezzo quando eri così bravo e l’inizio di un’intera stagione – lui e rasatura La loro quota nelle prime qualificazioni di Compagnia Vincente – Poi all’improvviso scompare. Potrebbe essere stato inferiore ma ancora un giovane giocatore del club. Dobbiamo aiutarlo. Non puoi far sparire un ragazzo che era un novizio. Sono cose che non capisco. Si siede in panchina perché non siamo contenti di lui, ma scompare dalla circolazione, lo trovo incredibile. Si diceva anche che non fosse andato bene all’U23. Ma devi capire che quando eri in prima squadra, non è che non lo vuoi più, è che non lo sai più”.