Il Marsiglia crede fortemente nella forza belga: 'No frills'

Il 20enne centrocampista, poco conosciuto dal grande pubblico in Belgio, sembra lasciarsi gradualmente il segno con l'Olympique Marsiglia.

Si chiama Noam Mayuka Tika e gioca nel Marsiglia dallo scorso luglio. Prima di approdare all'unico club francese a vincere la Champions League, il centrocampista Henoyer è passato da Mouscron e Westerlo. In attesa di entrare in prima squadra, il nativo di Charleroi gioca con la squadra riserve del Marsiglia, nel Gruppo 3 Nazionale – Gruppo A. Da notare che, in più occasioni, ha già accompagnato il cuore della squadra residente nella massima serie francese.

In un'intervista rilasciata a sodenfoKevin Bushiri, agente di Mayuka Teka, ha annunciato che il Marsiglia sentiva direttamente che il suo giocatore aveva qualcosa di speciale. “Secondo me il Marsiglia ha intuito subito le sue potenzialità. Non è infatti un giocatore che brilla per la sua genialità. È soprattutto un ragazzo riservato ma gioca con integrità e senza abbellimenti. Ha un senso di sacrificio formidabile e sa va.” Distanza per mettere in buone condizioni i suoi partner. È con questo criterio che abbiamo voluto fare di Noam un giocatore della nostra agenzia: quando era ancora giovanissimo, lo abbiamo trovato molto attivo in campo e quando lavoriamo con lui ogni giorno, rimaniamo stupiti dalla forza del suo carattere. , ha una determinazione inesauribile”.

Caso di Mayuka Tika

