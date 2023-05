Meglio tardi che mai: Dries Mertens campione dopo 16 anni di attesa!

Il destino a volte riserva qualche stranezza. Ci è voluto Dries Mertens per lasciare il Napoli per il suo ex club per essere incoronato campione per la prima volta in 30 anni. E il belga ha dovuto allontanarsi dal suo territorio italiano di adozione e registrare prestazioni meno buone per conoscere finalmente la gioia di vincere un titolo inaugurale, all’età di 36 anni.

Per quanto sorprendente possa sembrare, Mertens non è stato un campione nel corso dei suoi 16 anni di carriera. Non è andato lontano quando era al PSV, ma ha dovuto schivare ogni volta dietro l’Ajax. Ci è andato vicino anche con il Napoli, ma si è dovuto accontentare di tre secondi posti, alle spalle della Juventus (nel 2016, 2018 e 2019). Tuttavia, la stagione 2022-2023 con il Galatasaray è finalmente la stagione giusta. Dopo aver dominato il duello con l’Ankaragücü martedì sera (1-4) grazie alla doppietta di Mauro Icardi, Louvanist ha finalmente aggiunto al suo roster un gruppetto di campioni, oltre agli altri cinque titoli vinti in carriera (due coppe e una Supercoppa italiana ); Coppa d’Olanda e Supercoppa). Segnando sei gol e tre assist in questa stagione in Turchia, Mertens non ha sempre offerto le prestazioni che il suo club si aspettava. Ma è già certo che gli verrà offerta una seconda stagione a Istanbul grazie all’attivazione automatica – dopo 25 partite giocate – dell’opzione per il rinnovo del contratto.