Lo smontaggio di un nuovo telefono Huawei mostra i progressi compiuti dalla Cina nel campo dei microchip

Huawei Technologies e SMIC, il più grande produttore di chip cinese, hanno costruito un processore all’avanguardia da 7 nm per alimentare i loro ultimi smartphone, secondo un rapporto compilato dalla società di analisi TechInsights.

Il Mate 60 Pro di Huawei è dotato del nuovo chip Kirin 9000s prodotto in Cina da Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), ha affermato TechInsights nel rapporto presentato lunedì a Reuters.

Huawei ha iniziato a vendere il suo telefono Mate 60 Pro la scorsa settimana. Le specifiche fornite annunciavano la capacità di effettuare chiamate satellitari, ma non fornivano alcuna informazione circa la potenza del chip interno.

La società di ricerca ha affermato che il processore è il primo a utilizzare la tecnologia più avanzata a 7 nm di SMIC e indica che il governo cinese sta facendo progressi nei suoi tentativi di costruire un ecosistema di chip nazionale.

I risultati della società sono stati riportati per la prima volta da Bloomberg News.

Huawei e SMIC non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

Gli acquirenti del telefono in Cina hanno pubblicato video dettagliati e condiviso test di velocità sui social media indicando che il Mate 60 Pro è in grado di fornire velocità di download più elevate rispetto ai telefoni 5G di fascia alta.

Il lancio del telefono ha scatenato uno stato di frenesia tra gli utenti dei social media cinesi e i media statali, e alcuni hanno notato che è coinciso con la visita del ministro del Commercio statunitense Gina Raimondo.

A partire dal 2019, gli Stati Uniti hanno limitato l’accesso di Huawei agli strumenti di base per la produzione di chip per produrre i suoi modelli di telefoni più avanzati, con la società in grado di lanciare solo lotti limitati di modelli 5G utilizzando chip stock.

Ma le società di ricerca hanno dichiarato a Reuters a luglio di ritenere che Huawei intenda tornare nel settore degli smartphone 5G entro la fine dell’anno, utilizzando i propri sviluppi negli strumenti di progettazione dei semiconduttori e la produzione di chip da parte di SMIC.

Dan Hutcheson, analista di TechInsights, ha detto a Reuters che lo sviluppo è stato uno “schiaffo in faccia” per gli Stati Uniti.

“Raimondo sta cercando di calmare le cose e questo punto significa guardare cosa possiamo fare, non abbiamo bisogno di te”, ha detto. San Francisco; Montaggio di Shilpi Majumdar)