I pirati si stanno dirigendo verso la prossima espansione di World of Warcraft: World of Warcraft

Negli ultimi giorni sono apparse molte indiscrezioni sull’imminente espansione di World of Warcraft. Ciò includeva la decima espansione con i pirati. Se l’idea è piaciuta ad alcuni giocatori, non ha impressionato tutti, tutt’altro.

In un messaggio pubblicato sul sito di X nelle ultime ore, Mike Ybarra è intervenuto per indicare che non ci saranno pirati nella versione 11 di World of Warcraft. Pertanto, non saranno l’argomento principale della storia, il che dovrebbe rassicurare la maggior parte di voi.

I pirati esistono su Azeroth da molto tempo. Inoltre erano spesso sotto i riflettori durante determinate missioni (Defias Brotherhood), o anche nelle fazioni (Bloody Path) e nei dungeon (Freeport). Ci sono anche molti gruppi di pirati nel mondo e alcuni dei loro leader sono famosi in tutto il mondo. Questo è il caso di Harlan Sweety e Baron Reveljaz.

I giocatori spesso si divertono a trasformarsi in pirati, e questo è stato il caso sin dai tempi di WoW Vanilla, come evidenziato da Questo tipo di gruppo falso.

Con l’avvento della BlizzCon 2023, ti esorto a diffidare delle fughe di notizie, la maggior parte delle quali sono spesso del tutto infondate.

Un set pirata imperdibile di Sharess