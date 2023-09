Granblue Fantasy Relink – data di uscita e anteprima Gamescom

L’attesa è finalmente finita. Cygames ha alzato il velo La data di uscita di Granblue Fantasy Relink è il 1 febbraio 2024 su PS4, PS5 (edizione fisica e digitale) e Steam (edizione digitale).. Inoltre, Cygames ha rivelato che A Trattore Il che ha aumentato ulteriormente l’hype durante la serata di apertura dal vivo della Gamescom.

C’era una volta nel 2018

Penso che Pxlbbq vi parli di Granblue Fantasy Relink dal 2018. Da allora, spero disperatamente ad ogni Gamescom di poter saperne di più su questo titolo. Dopo 5 anni, l’attesa è stata finalmente ripagata perché ho potuto mettere le mani su un pezzo La versione demo giocabile di questo gioco di ruolo d’azione sarà rilasciata il 1 febbraio 2024.

Mi sono innamorato della licenza di Granblue Fantasy sin dall’uscita del gioco mobile nel 2014 per via del suo mondo e del design dei personaggi. Sfortunatamente, il gioco non è mai uscito in Belgio e abbiamo dovuto fare riferimento alla versione giapponese (con sottotitoli in inglese) per poterlo giocare.

Da allora sono arrivati ​​fino a noi altri titoli derivati ​​come Granblue Fantasy Versus o l’adattamento manga di Granblue Fantasy che purtroppo si è fermato a 8 volumi.

Impressioni dimostrative

La demo giocabile di Granblue Fantasy Relink alla Gamescom è stata relativamente breve e mi ha mostrato i progressi della ricerca del gioco. In effetti, non mi è stata offerta la rivelazione della storia, ma piuttosto una demo del gameplay. Nonostante ciò non sono rimasto deluso.

L’essenza del gioco è creare a Gruppo di 4 personaggi Equilibrato e ottimizzato per l’esecuzione Cento compiti Proposta. Ciò può essere ottenuto in Giocatore singolo o multiplayer cooperativo.

La demo della Gamescom mi ha immerso in una missione per giocatore singolo con 3 personaggi controllati dall’IA. Là Elenco dei personaggi giocabili È pubblicato sul sito Web ufficiale del gioco per tua informazione. Sono stato in grado di ripetere questo compito con 3 personaggi diversi, tra cui… Io (Stregone e Mago Elementale), Caterina (Spadaccino, Mago, Mago del ghiaccio) e Sigfrido (Spada a due mani, stile Berserk). L’obiettivo era attraversare il livello del corridoio, incontrare alcuni piccoli mob di spazzatura e infine sconfiggere un boss entro un certo periodo di tempo. Se questi venivano sconfitti, appariva un altro, più “carro armato”. Colpirlo non ti permetteva di avanzare ulteriormente.

Con l’aiuto o no, la scelta è tua

Le meccaniche di combattimento danno il posto d’onore a combo a volte complesse. Ciò sarà necessario perché i boss sono abbastanza sani e colpirli con attacchi normali non gli farà molto bene. La chiave per Granblue Fantasy Relink sarà mettere ” Abilità definitive » dei tuoi personaggi in modo sincronizzato (Esplosione di corde). Ciò eseguirà una combo devastante che ridurrà significativamente la vita dei boss. Tuttavia, questo è più veloce a dirsi che a farsi perché tutti gli alleati dovranno riempire il loro Burst Gauge contemporaneamente. Puoi anche creare un ” Attacchi di collegamento » In risposta alle azioni dei tuoi alleati. Questo ti darà un buff temporaneo.

I giocatori che preferiscono concentrarsi sulla storia e sulla progressione semplice potranno attivarsi diversamente Modi per aiutare. l’umore ” Aiuto completo » Farai oscillare tutte le combo più migliorate semplicemente premendo il semplice tasto di attacco mentre la modalità normale richiede di eseguire le combo manualmente.

Numeroso numero di edizioni, esclusa l’Europa

Cygames ha annunciato un gran numero di versioni diverse di Granblue Fantasy Relink, incluse 5 edizioni digitali e 3 edizioni fisiche.

Questo confronto dal sito ufficiale mostra bene i diversi contenuti delle versioni digitali.

D’altro canto sono relativamente deluso rispetto alle versioni fisiche. In realtà per l’Europa non c’è ancora nulla di confermato. Potete comunque farvi un’idea di cosa viene venduto (ed è già stato venduto) negli Stati Uniti recandovi in ​​negozio Giochi Xseed.

Fortunatamente nulla è perduto perché lo annuncia il sito ufficiale Sono in corso discussioni con Plaion per le versioni fisiche europee. Sono sicuro che la Collector’s Edition e la Deluxe Edition offriranno gli stessi contenuti delle versioni americana e giapponese.