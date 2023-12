Lo Charleroi torna a vincere sul Mechelen ed esce dalla zona retrocessione

Dopo quattro partite senza vincere il torneo, lo Charleroi è tornato al successo nel migliore dei modi, prima dell'inizio della pausa invernale. Pochi giorni dopo l'allarmante sconfitta contro il Sint-Truiden, le Zebre vinsero 3-1 sul Mechelen e uscirono dalla zona retrocessione.

uomini Mazo è felice La partita non poteva iniziare meglio, aprendo le marcature al terzo minuto con un brillante colpo di testaAdam Zorgan Dopo un calcio di punizione.

Poco più di mezz'ora fa, Il goiajun perfetto Lo trova completamente Youssef Sela Il che non lascia alcuna opportunità per questo Gaetano Biscotto. Se nel secondo tempo si spaventano subendo gol Norman BassettoLa squadra di Carolos è riuscita a chiudere perfettamente la gara regalandosi tre punti preziosi, soprattutto grazie ad A Hervé Covey Decisivo alla fine della partita. Ma il portiere ha dovuto rinunciare al suo posto a causa di un infortunio nel recupero, e negli ultimi secondi della partita Zorjan ha segnato due gol per uccidere tutta la suspense e regalare la vittoria alla sua squadra.

Grazie a questo successo, gli uomini di Mazo sono usciti dalla zona retrocessione in favore dell'RWDM e sono a un punto dai rivali odierni, che attualmente occupano la decima posizione.

Le Zebre si recheranno ad Anversa il 21 gennaio.