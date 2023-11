Euro 2024: ecco le 20 nazioni già qualificate

L’Italia, il campione in carica, la Repubblica Ceca e la Slovenia, a loro volta, hanno ricevuto il biglietto per viaggiare in Germania (14 giugno – 14 luglio).

L’ultimo biglietto diretto per Euro 2024 verrà assegnato martedì al termine delle partite finali del Gruppo D, con i croati, semifinalisti ai Mondiali in Qatar, e i gallesi in gol, con un leggero vantaggio per i primi. . I compagni di squadra di Luka Modric, che giocheranno in casa, prenderanno il biglietto se batteranno l’Armenia o se i gallesi, che ospitano la Turchia, già qualificata, non vincono. Il Galles, dal canto suo, dovrà vincere contro la Turchia, e allo stesso tempo sperare che la prestazione della Croazia non sia migliore di un pareggio. Gli ultimi tre posti verranno assegnati durante le qualificazioni che si terranno il prossimo marzo. qualificato – Germania (paese ospitante, qualificato automaticamente) -Albania -Inghilterra – Austria – Belgio – Danimarca -Scozia – Spagna – Francia – Ungheria – Italia – Olanda – Portogallo – Repubblica Ceca -Romania -Serbia -Slovacchia -Slovenia – Suez – Turchia Nota dell’editore: si qualificano le prime due squadre di ciascuno dei 10 gironi. Gli ultimi tre posti nelle qualificazioni che si disputeranno il 21 e 26 marzo 2024 verranno assegnati dalle squadre qualificate in base alle loro prestazioni durante la Nations League 2023.