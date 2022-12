Lo Charleroi perde molto in un’amichevole allo Stade de Reims

C’è stato molto spreco dall’inizio della partita, ma dopo l’esitazione di Kofi, lo Charleroi ha creato la sua prima vera occasione: un colpo di testa di Zorgan su cross di Nkoba, spinto dal palo (23′). Il tiro di Kayembe finisce a lato (30′).

Lo Sporting è stato inizialmente abbastanza bravo a perdere palla, ma chiaramente mancava di impegno e precisione. Esempio del rigore concesso stupidamente da Nkoba nel finale. Al potere, Balogun ha preso Kofi con il piede sbagliato (1-0, 37). Il portiere del Burkina Faso, che deve riconquistare la linea di fondo, è stato più contento con un tiro di Adeline in Retraining (45). Quello che Nkuba ha guidato per Badji è stato salvato di poco da Foket (51esimo).

In attacco, lo Charleroi ha spesso fatto scelte sbagliate all’ultimo o al penultimo passaggio. Questo venerdì abbiamo sentito che al team mancava ancora fiducia o addirittura, cosa più preoccupante, idee e implementazioni chiare.

Mentre la partita è stata costellata da molti errori tecnici, in una nuova mossa caotica nel rettangolo carolingio, Adeline ha spinto la palla più in basso (2-0, 60).

Secondo tempo doloroso

Dopo la prima ora di gioco, Felice Mazzù ha apportato dieci cambi. Solo Kaembe è rimasto in campo – Nkuba lo ha sostituito per gli ultimi 25 minuti – e la squadra è stata poi inserita in un 3-5-2 con Benbawale e Descott in attacco. deterioramento delle prestazioni del gruppo. Quasi nessuno di questi giocatori ha segnato punti, e poi Reims ha rilevato l’amorfo Sporting, a volte anche assente.

Il terzo gol, segnato da Zeneli con un tiro all’ingresso del rettangolo che sembrava controllato da Patron, è venuto a significare questa situazione. Ma il portiere francese è riuscito a deviare i due tiri di Reims da distanza ravvicinata. Senza di lui, senza la follia di Zeneli, il punteggio avrebbe potuto essere molto più pesante.

Nell’ultima parte di una partita che è andata un po’ meglio, nonostante il caos, Hosseinzadeh ha pensato di accorciare lo svantaggio con un colpo di testa, ma un segnale di fuorigioco è stato inviato da… un componente della squadra del Reims che ha preso il posto di uno dei i giudici di linea.

Il tiro in loop di Descotte è stato convertito da un grande volo di Pentz (102). Nonostante alcune combinazioni interessanti a fine partita, lo Charleroi è rimasto in silenzio. Dieci giorni prima della ripresa del torneo, Phyllis Matzo aveva molto da fare.

Charleroi (prima ora) : caffè ; Baker, Mark, Bocamer; Pioggia, Zorgane, Ilaimaharitra, Secolo (Pioggia 87); Prezzo, Ghelizadeh, Badji.

Charleroi (ore 2) : sponsor ; Wasinski, Andrea, Beselli; Chachua, Morioka, Hemans, Kaimbe, Hosseinzadeh; Descott, Ben Boali.

Obiettivi : 1-0 Balogun (37e), 2-0 Adeline (60e), 3-0 Zeneli (75e).