La Francia campione del mondo distrugge l’Argentina: “Questa squadra non mi piace…”

Alex Tiklak su Antoine Griezmann ai Mondiali 2022: ‘Non è bravo, è eccezionale’

Non sorprende che domenica il difensore del Troyes sosterrà i francesi. Tanto più che non sembrava avere nel cuore i sudamericani. “Non mi piace questa nazionale argentina. Mi piace molto Lionel Messi. Amo tutto di questo giocatore. È una leggenda e uno dei migliori giocatori di tutti i tempi per me. Ho avuto la possibilità di incontrarlo in Spagna. Ma l’immagine mostrata dalla nazionale argentina durante questo Mondiale con molta aggressività, gioco malvagio e disonesto… All’interno dello stadio, trovo che non abbia mostrato una buona immagine.L’ex giocatore del Siviglia FC.

“Non mi piace questa squadra argentina. L’immagine che hai mostrato durante questo Mondiale, con molta aggressività… Non ha mostrato una buona immagine sul campo »⚽ Adel Ramy, il campione del mondo 2018, si è detto nervoso per la partita di domenica in #quotidiano pic.twitter.com/DfunVEVbvu -Yumi (Qofficiel) 15 dicembre 2022

“Penso che vinceremo”.

Poco dopo, Adil Ramy ha rischiato ancora prima della partita di domenica, anche se pochi minuti fa ha detto il contrario. “Penso che vinceremo. Con gli infortuni e i problemi che si sono verificati, ci sono molte cose che vanno per il verso giusto“.