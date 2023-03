Hugo Sique, ospite della Tribuna: ‘Se rimpiango di aver scelto di andare a Friburgo? NO’

Lunedì sera una nuova puntata di Tribune, Your Football Meet su Tepic. Il set dello spettacolo è illustrato attorno a Benjamin Dekonink e ai suoi consiglieri. Insieme tornano alla cronaca dei Red Devils e del campionato belga, con Hugo Siquet come special guest della giornata.

addestrato allo Standard de Liège, Hugo Sickett È stato poi trasferito al Friburgo prima di tornare in prestito al Cercle Brugge a gennaio. Un ritorno particolarmente gradito da Filippo Alberto Durante una presentazione de La Tribune:JAccolgo con favore la sua decisione di tornare in Belgio. Ha avuto un anno difficile a Friburgo. Pochi giocatori hanno preso la decisione di tornare e Hugo deve giocare ad un livello superiore.“

Il giocatore torna anche a questa partenza per la Germania e al suo ritorno in Belgio. Una rimonta che non ha visto da parte dell’Anderlecht: “Se rimpiango di aver scelto di andare a Fribor? No, non sto pensando. Sono stato costretto a lasciare Standard, ma ho preso una decisione e mi stavo dirigendo verso un grande progetto. Non è stato facile, ma sono migliorato molto, soprattutto in difesa. Mi hai portato anche se è stato difficile. Puoi vedere che sono migliorato in difesa. E poi non si poteva tornare indietro A Standard, perché non c’era interesse. I miei delegati si sono rivolti a loro, ma avevano Fussi e io cercavo tempo per giocare.Altri nomi che sono saltati fuori sono stati Anderlecht, Kortrijk e Sint-Truiden oltre a club francesi e olandesi. La decisione migliore è stata il cerchio.“