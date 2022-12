Il misterioso messaggio di Karim Benzema, a due giorni dalla finale dei Mondiali

L’attaccante francese è tornato a parlare venerdì sui media francesi.

Inserito il 16/12/2022 alle 22:00 Tempo di lettura: 2 minuti



cNon mi interessa”. Con queste poche parole misteriose scritte sul suo account Instagram, Karim Benzema ha puntato i riflettori della stampa francese sulla sua persona venerdì sera, a due giorni dalla finale dei Mondiali tra Argentina e Francia. Cosa dice il Real Di cosa vogliamo parlare dell’attaccante del Madrid? Sta parlando di voci sul suo arrivo? Domenica in Qatar? Le probabilità che vinca una medaglia di campione del mondo se i Blues dovessero essere incoronati?”, chiedono i nostri colleghi di RMC Sport.

Perso pochi giorni prima che la Francia entrasse nella competizione a causa di un infortunio alla coscia, Benzema ha ripreso ad allenarsi con il club e aveva già riacquistato tutte le sue capacità. Non essendo stato sostituito nella lista di Didier Deschamps, il Pallone d’Oro potrebbe giocarsi totalmente la finale contro l’Argentina. Ma il tecnico francese ha rapidamente respinto questa possibilità in conferenza stampa. “Pffff… non preferisco nemmeno risponderti. Dai, prossima domanda”, ha licenziato, infastidito, l’allenatore del blues.







Parole che non faranno piacere a Benzema, secondo il media spagnolo Relevo. L’attaccante francese sarebbe anche deluso dalla mancanza di supporto da parte della federazione. Cosa che lo avrebbe spinto a decidere di non andare a Doha per sostenere i suoi colleghi.