Lisa deve essere in terapia.

Niente sta andando bene con Bjorn. Lisa e Madison fanno le valigie e lasciano la loro avventura “Love in the Meadow”.

Le cose stanno accadendo in questa stagione d’amore nel prato! A causa dei suoi sentimenti per Lisa, Bjorn, di Derby, ha cercato goffamente di rubarle un bacio.

Questo gesto non piacque affatto alla ragazza. “Ha bruciato i voti e gli ho detto che avevo bisogno di tempo”, ho ripetuto più e più volte. Comunque, con Lisa, non funziona così. Goffo, ha fatto capire alla collega Madison che contava le pesche. Senza rendersene conto, girò le due bambine sulla schiena.

Bjorn può essere incolpato di tutto tranne che di essere un cattivo. Come ha spiegato sua sorella Jock nel nostro articolo la scorsa settimana, Bjorn vuole fare tutto a modo suo. Voleva andare davvero veloce ascoltando i suoi sentimenti. Solo che nella vita non funziona così. Ne lascia uno perché non vuole essere un riempitivo e l’altro è raffreddato dall’arpa bjorn. Nessuno dei due voleva andare in vacanza, per l’agricoltore è la fine dell’avventura.

→ per la sorella del contadino,

Il post di Bjorn è stato positivo, ma anche negativo