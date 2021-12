L’errore fatale di Jean-Pierre Foucault, Miss Corsica rispetto a Toush o allucinazione dei fan candidati Terminator: si torna a Miss Francia 2022

Non è riuscita a cadere a pochi minuti dalla finale, ma ha preferito ridere e imparare una buona lezione. “Sono quasi scivolato ad un certo punto e penso che l’avete visto tutti… Come cadere per rialzarsi bisogna sempre crederciQuesto è tutto. Diane Lear, signorina Ile-de-France (che era solo la terza scelta del pubblico ma a quanto pare unanime), che è stata incoronata Miss Francia 2022 sabato sera su TF1 su 29 candidate e davanti a quasi 4 milioni di telespettatori. E così ci riesce Amandine Petty, Miss Francia 2021. Ma con l’incoronazione di questa unica reginetta di bellezza (“io cuore ma Più di 67 milioni di francesi hanno recentemente preso il loro posto.‘. racconta Paris Match), la serata è stata costellata di piccoli intoppi che i netizen adorano.

A cominciare da Jean-Pierre Foucault che ha commesso un grosso errore fin dall’inizio, introducendo la giuria composta soprattutto da Jean-Pierre Pernot (presidente), Emile Bent, Ahmed Sylla, Delphine Wisbeizer o Ines Rig. Quando l’ospite di 74 anni si è fatto avanti per presentare François Allu, un nuovo arrivato nella giuria per l’ultima stagione di Ballando con le stelle… la sua lingua è cambiata. Infatti, Jean-Pierre Foucault ha dichiarato che quest’ultimo “Cantante all’Opera di Parigi. o pere animali domestici ami de la danseuse Denitsa Ikonomov È evidente nella danza! Abbastanza da far ridere il web, il che è ridicolo per la situazione”.Scopriamo stasera grazie a Jean-Pierre Foucault che François Allu è un cantante all’Opéra di Parigi…“; “Aspetta, cantante François Allu, Ce l’ha nascosto; pensavo che ballasse con me”. “Sono morto, guardiamo Foucault una volta all’anno e riesce a crollare”. Il famoso cerimoniere ha fatto subito un mea culpa dopo alcune foto di una miss. “François, hai detto che sei un cantante e sei chiaramente un ballerino. Ma mi è stato detto che non canti male nel tuo bagno!“

Chi è il signor Fots?

Si parla di host Thierry Bouman Thani Jean-Pierre Foucault per 10 anni ed è responsabile della dichiarazione del voto durante l’elezione di Miss Francia. “Alcuni potrebbero pensare: “È pazzesco, non lo vediamo per il resto dell’anno, ma cosa fa?” Ok Faccio tanti lavori all’ombra quanti alla luce“, ha detto a Télé-Loisirs, spiegando che era straordinariamente un modello. “A volte ricevo errori durante le riprese. Ha fatto una sessione fotografica con Miss Francia 1995, Melody Filbert. Ci siamo incontrati per caso per un servizio fotografico. Recentemente, durante una sessione di foto di moda, una ragazza che mi ha riconosciuto mi viene incontro. Era la signorina Lauren 2019! “ E concludiamo con la rivista francese. “Accanto a, lavorare nella musica. Ho trascorso 20 anni in radio, il che rende un bel punto in comune con Jean-Pierre Foucault. Sono un performer, compositore e autore. Faccio canzoni. Mi occupo di media training e supporto gli artisti. Questa è davvero la mia piena attività. Lavoro anche per i bambini, Progetto Canzone e Animazione. Non posso dire molto…”

La signorina Alsazia inciampa

Oltre alle critiche dei netizen alla loro performance (“asincronia”; “senza ritmo”, “Danza del tergicristallo”)Cadere sul palco, questa è l’ossessione di tutti coloro che sbagliano. È quasi successo a Miss Alsace. Mentre sfilava in una delle sue ultime visite a Zénith de Caen prima dell’elezione di Miss Nuova Francia, è inciampata nel bel mezzo del podio. Fortunatamente, Cecil Wolfrum è stato in grado di rimediare. Abbastanza da lasciare l’amaro in bocca ai netizen che amano questo tipo di incidenti dal vivo. “Avresti potuto innamorarti del pubblico, -1 per mancanza di solidarietà, “È quasi caduta, ho creduto tanto in lei”e “Stava per cadere, ho i nervi”, Potresti leggere sui social network.

“Dovresti smetterla signorina”

Durante la sua presentazione al pubblico, la Regina ha diritto a un minuto di parola. Tranne che Melissa Stevenson, Miss Guyana, chiaramente non ha capito bene. Con il suo tempo scaduto, la reginetta di bellezza ha continuato. “Si fermi, per favore … Devi fermarti, signorina, è un minuto‘, così gli ripeté infastidito Jean-Pierre Foucault prima che Sylvie Teller (direttore di Miss France) non gli rispondesse personalmente:Non possiamo fermarli, non possiamo fermarli signorinaLa signorina Guyana continuò il suo rapido discorso.Ho finito ! Se stasera mi lasci andare avanti… ti bacerò, è complicato“.

Miss Tuche e Miss Terminator

Sul web (e su Twitter in particolare), Emma Rinucci, Miss Kors… si è fatta notare anche per la sua somiglianza con un personaggio (interpretato da Sarah Stern) di Les Tuche il cui quarto atto è stato proiettato nelle sale. “Signorina Corsica, non assomiglia a Stephanie Tucci?” ; “Miss Corsica somiglia a Stephanie Tucci”; “Signorina Corsica, sembri seria come Stephanie Tucci, sono scioccata.” o: “Signorina Corsica = Stephanie Tuche 2.0”; “Giuro che la signorina Corsica somiglia a Stephanie Tucci, è fastidioso“;“Tutti votano per Miss Corsica!!! Vogliamo vedere Stephanie Tucci vincere stasera!!!” Uno per Tuche, Tuche per uno, dice Jeff Tuche, anche se Emma Renucci purtroppo non si è assicurata il posto tra i cinque finalisti del concorso.

Infine, un’altra reginetta di bellezza ha parlato molto di lei, non per la sua somiglianza con un personaggio ma per il suo vero numero: Sarah Konan. In effetti, il nome Miss Bretagna ha fatto diventare un netizen e un fan di Terminator e Arnold Schwarzenegger. “Ho origliato quando l’altra ha detto Sarah Konan, ho pensato direttamente a Schwarzenegger!“, ha scritto un utente su Twitter. “Quando ti chiami Conan chiama tua figlia Sarah?” ; “Scusa ma Sarah Conan, siamo d’accordo che i genitori abbiano un cartello Terminator o Fear City al limite?” ; “I genitori della signorina Brittany, adoravano Terminator.” Gli altri avevano un altro riferimento, anche più divertente, ma comunque legato ad Arnold Swcharzenegger: Conan il Barbaro. “C’era Sarah Connor, Conan il Barbaro e ora abbiamo Sarah Conan. Vai Brittany. “ Ciao caro. “

Sfilata a piedi nudi, primi applausi

Questo è il primo nella storia dello spettacolo (Il concorso è iniziato nel 1920, ndr), giustificazione Alexia Laroche-Joubert, regista dello spettacolo (il cui tema erano i musical), nelle colonne parigine. Si sposa bene con il tema di Aladino, è un modo per esprimersi e respirare la libertà della competizione“. “Lo stesso vale per la sezione discoteca dove le ragazze vanno a ballare in mutande. Non è solo un dettaglio. È un programma molto sofisticato e molto elegante, devi mantenerlo così. Ma quando il setup lo consente, Devi avere il coraggio di uscire a lato del tacco a spillo alto 12 cm”. E infine, sempre a Parigi. “Mostrerai loro un modo diverso, perché devi inclinare il tuo corpo in modo diverso, e questo ci dice qualcos’altro”.