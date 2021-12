Celine Dion: “È a letto così malato che non può…”; La “Guida al Crazy Love” assoluta del cantante

Questo giovedì, 9 dicembre, l’host Ngoy Ngoy Ha dato il benvenuto a Melody e Thomas a un nuovo episodio del suo spettacolo “N”dimenticare pas les paroles” in Francia 2.

Mentre quest’ultimo stava per spiegare”sì Vorrei parlare con mio padre” di Celine Dion, ha sfidato il marito di Melanie Page nel film Allen, diretto da Valérie Lemercier.

Nelle sale dall’11 novembre, questo film biografico di Celine Dion ha suscitato tante polemiche quanto per l’emozione… E per una buona ragione, la famiglia della cantante del Quebec non ha apprezzato alcuni spezzoni del film, il che suggerisce che l’artista sia stata trascurata durante la sua infanzia.

Uno dei più grandi capitoli della sua vita è stato il suo incontro con René angelil, c’è anche raccontare. Come spiega Nagoi, Celine Dion ha sostenuto suo marito fino al suo ultimo respiro, nella sua battaglia contro il cancro, anche quando era sul palco…

Nagui identifica “Non va tutto bene” in Valérie Lemercier. Tuttavia, questa storia è già avvenuta. Nel 2013, quando René angelil Viene a sapere che il cancro alla gola è tornato e chiede a Celine Dion di non interrompere la sua carriera e di salire sul palco come previsto. Cosa accetterai a una condizione, come detto dall’host:

“René è a letto, malato, non può andare al suo concerto. Ha un salotto in Bluetooth Sul palco e parlando con lei. Ha immagini satellitari, sta assistendo al concerto e parlando con lei”, spiega.

E per aggiungere: “Le chiede di fare gesti che lo facciano ridere e di interpretare lo stupido coniglietto in modo che abbia una connessione. È totalmente una prova d’amore pazzo, forte”.