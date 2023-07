Francos 2023: la grande lezione di Florent Bagni, in convivenza con il pubblico termale (VIDEO)

Florent Bagni non ha altro da dimostrare. Il concerto che ha tenuto questa domenica al pubblico alle Francofolies de Spa, a conclusione di quattro giorni di intensa musica, ne è un ottimo esempio. Il cantante francese ha conquistato l’approvazione del pubblico non appena è salito sul palco, e per una sera si è trasformato… in un professore di storia.

Florent Bagni aveva già scelto di tornare, come punto di partenza, all’inizio della sua carriera. Sono passati 35 anni da quando ti ho inviato lettereÈ spiegare. La natura è stata gentile con me. Mi ha dato una voce bellissima, un’auto che ti manda tutti questi messaggi in tutti questi anni, che parlano di sentimenti, emozioni, ricordi… Mi sono detto che dovevamo ricominciare dall’inizio. Conosci la canzone nulla. L’artista, sinceramente felice di essere lì, collega poi i pezzi, in ordine cronologico, da Benvenuto da me A Carusopassante Conosci i Mi piace S O La mia libertà di pensare. Con un’impressionante padronanza vocale, nonostante i problemi di salute che conosciamo su di lui. Abbastanza da trasformare Place Royale (e gran parte del Parc de Sept Heures, dove l’assemblea era fitta) in una sorta di gigantesco karaoke. “È bello poter cantare per un pubblico come te.”, quindi cattura. Un pubblico sotto l’influsso della magia, nonostante la pioggia. La lista provvisoria che Florent Bagni ha scelto per questo spettacolo sarà anche un modo per darci un’ultima bella e meravigliosa lezione: l’artista resta il maestro e monumento della canzone francese.