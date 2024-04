Tutto è iniziato quando Grok, il chatbot di X.com, ha pubblicato la notizia che Israele era stato attaccato dall'Iran. Queste informazioni hanno attirato rapidamente l'attenzione degli utenti, che hanno iniziato a condividere le informazioni su varie piattaforme di social media. Tuttavia, non c’erano prove di un simile attacco nelle notizie mainstream o nelle fonti governative. Come è possibile che questa fake news sia diventata così diffusa da far credere a molti utenti?

Semplicemente per come funziona Grok. Ricordiamo che si tratta di uno strumento sviluppato internamente da X.com con l'obiettivo di potenziare la nuova funzione “Esplora” dedicata ai trend. Pertanto, senza alcuna verifica umana, questo titolo completamente fuorviante è stato inventato e scritto da AI.

Devi sapere che in passato Grok ha effettivamente creato informazioni false in conversazioni private con alcuni utenti. Ma questa volta è stata la funzione Esplora a promuovere questo contenuto ingannevole sulla home page della piattaforma. E anche se il tuo cucciolo è, per sua stessa ammissione, “ Può commettere errori “, Il danno è fatto, poiché gli utenti paganti, che avevano accesso esclusivo a Grok, sono caduti nella trappola delle notizie false e le hanno trasmesse. Dato che non è più possibile segnalare notizie false su X.com, tutto sembra essere permesso.