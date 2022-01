L’ipotesi della quarta dose è allo studio in Francia

Aggiornamento di stato – Nuove misure, nuovi rapporti e punti salienti: le Figaro Valuta gli ultimi sviluppi della pandemia di Covid-19.

Più di 350.000 casi registrati in 24 ore con l’ipotesi di una quarta dose allo studio, più di 5,49 milioni di morti nel mondo… le Figaro Guarda martedì 11 gennaio sulle ultime informazioni relative alla pandemia di Covid-19.

Leggi ancheCOVID-19: la Francia è il “secondo paese” con il maggior numero di test, come afferma Jean Castex?

270 morti in 24 ore, Più di 350.000 nuovi casi

L’epidemia è ancora in corso in Francia, dove martedì 270 persone sono morte a causa del Covid, secondo la sanità pubblica francese. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 23.371, di cui 3.149 arrivati ​​dal giorno precedente. 3.969 persone sono state curate nei servizi di terapia intensiva, 492 delle quali nelle ultime 24 ore.

ministero della Salute Come annunciato questo martedì Più di 350.000 nuovi casi di COVID-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore, davanti al Senato. “Parlando di maremoto, mi sembra che il termine equivalga al numero di inquinamentoha aggiunto Olivier Veran. “Saranno 350mila i casi di contaminazione in più ad essere pubblicati questa sera, o anche poco di più. Non abbiamo visto numeri simili prima dall’inizio della crisi sanitariaLo ha detto ai membri del Senato.

Leggi ancheTest Covid non riconosciuti, piattaforme saturate… e i francesi travolti da fallimenti amministrativi

Il vaccino passa nelle mani di senatori esigenti”.Adeguamenti »

di fronte all’alternativaferoce“Secondo il governo e la registrazione delle contaminazioni da Covid-19, il Senato è dominato dalla destra Martedì ha preso il suo turno del disegno di legge creando una tessera di vaccinazione, che dovrebbe essere votata in prima lettura a spese di “Adeguamenti».

Leggi ancheTessera vaccinale: gli assi principali del testo adottato dall’Assemblea nazionale

«La forte maggioranza su cui voterete sarà vigile in un certo numero di condizioni, in particolare la difesa delle libertà, i limiti di tempo e il controllo permanente del Parlamento.“, ha spiegato in mattinata all’Inter il presidente L.R. Gerard Larcher, che ha ammesso che una ventina di senatori del suo partito non sosterrebbero il passaggio della vaccinazione.

Vedi anche – Covid-19:Perché abbiamo trovato molto che abbiamo testato molto ‘, conferma Olivier Ferrand

Un inizio lento per immunizzare i bambini in Francia

Tra la difficoltà di trovare un appuntamento e la riluttanza di molti genitori, vaccinare i bambini In Francia è iniziato lentamente: se le autorità sanitarie sperano in un’accelerazione, alcuni si chiedono se sia davvero il momento giusto. Il vaccino è stato aperto per la prima volta a metà dicembre per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che potrebbero sviluppare forme gravi di Covid-19 e la vaccinazione è stata estesa pochi giorni dopo a tutti i bambini di quella fascia di età. inizia questo”beneVenerdì, ha riconosciuto Alan Fisher.Signor Vaccinoal governo.

Martedì, il ministero della Salute ha dichiarato che 115.000 bambini di quella fascia di età avevano ricevuto la prima iniezione, o il 2%, a partire dal 9 gennaio. In particolare, secondo un’indagine condotta da Inserm, due terzi (67%) dei genitori di bambini dai 5 agli 11 anni sono contrari alla vaccinazione. E Alan Fischer ha riconosciuto che è necessario accelerare la vaccinazione dei bambini piccoli.è pedagogiaSi rammarica inoltre che, su richiesta del Consiglio di Stato, Ora è necessario il consenso di entrambi i genitori, non solo di uno, Visione”blocco stradale».

Leggi ancheI bambini dovrebbero essere vaccinati contro il Covid-19?

Vaccini: la quarta ipotesi di dose allo studio in Francia

Le autorità scientifiche francesi stanno studiando l’ipotesi di a La quarta dose del vaccino Combattere il Covid per gli anziani, anche se questa per ora è una domanda”.Bambino nato prematuroLo ha detto martedì il ministero della Salute. “COSV (Comitato di orientamento per la strategia sui vaccini, ndr) Si dovrebbe dare un parere in merito e abbiamo deferito la questione all’Alta Autorità per la Sanità (HAS) in merito alla quarta dose.Lo ha detto il ministero durante un incontro con i giornalisti.

queste organizzazioni”Ci dirà cosa fare“Per soggetti anziani oa rischio la cui dose precedente risale all’inizio dell’iniezione di richiamo lo scorso settembre. Alla domanda se a lungo termine potrebbe essere necessaria una quarta dose per estendere il permesso di vaccinazione, il ministero ha risposto: “La quarta dose, ancora in discussione, è ancora presto per commentare l’argomento».

»Vedi anche – Permesso vaccinale: l’attacco del vicepresidente del movimento LREM, Stéphane Clero, nella sua casa di Saint-Pierre-et-Miquelon

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che combattere l’epidemia con dosi di richiamo non è una strategia praticabile

Combattere la pandemia di Covid-19 con dosi di richiamo dei vaccini esistenti non è una strategia praticabile, Gli esperti dell’OMS hanno avvertito martedìe sostenere i vaccini per prevenire meglio la trasmissione. “Strategia vaccinale basata su rinforzi frequentiDalle prime vaccinazioniNon è probabile che sia adatto o applicabileIn un comunicato stampa, fa riferimento a questo gruppo di esperti incaricati di supervisionare i vaccini contro il Corona virus.

Inoltre, questi specialisti sono consideratiChe i vaccini Covid-19 con un impatto significativo sulla trasmissione e la prevenzione, nonché la prevenzione di forme gravi di malattia e morte, sono essenziali e devono essere sviluppati». «In attesa che tali vaccini diventino disponibili, e con lo sviluppo di SARS-CoV-2, potrebbe essere necessario aggiornare la formulazione degli attuali vaccini Covid-19, al fine di garantire che (loro) continuino a fornire i livelli raccomandati dell’OMS di protezione contro infezione e malattiaA causa delle varianti, tra cui Omicron, ritiene il comitato.

Leggi ancheCOVID-19: i vaccini possono aumentare il rischio di infezione?

L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che più della metà degli europei possa sviluppare la variante di Amicron entro due mesi

Più della metà degli europei potrebbe essere colpita dalla variante Omicron entro due mesi dato “tsunamiattuale, L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato martedì, esattamente due anni dopo l’annuncio della prima morte ufficiale legata al Corona virus in Cina. Questa rapida trasmissione di Omicron, comprese le persone infette o precedentemente vaccinate, ha portato a un aumento dei ricoveri, ma il tasso di mortalità rimane stabile, ha affermato Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità in Europa.

Vedi anche – Più della metà degli europei colpiti da Omicron entro due mesi, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità

La Banca Mondiale afferma che Omicron potrebbe causare il peggior caso per la crescita globale

il crescita globale va ralentir cette année et un scénario du pire n’est pas exclu sous l’effet du variant Omicron, qui se répand comme une traînée de poudre sur tous les continents accentsuant pénurie de main-d’œuvre et venu marblès la plogist global bank.

L’istituto ha rivisto le sue previsioni di crescita del PIL mondiale per il 2022 con un calo di 0,2 punti, al 4,1%, dopo il 5,5% nel 2021, anch’esso in calo di 0,2 punti rispetto alle stime dello scorso giugno. Ma secondo diverse ipotesi, “La simultanea perturbazione economica causata da Omicron potrebbe ridurre la crescita globale quest’anno da 0,2 a 0,7 punti percentuali», indica un’organizzazione la cui crescita scenderà al 3,9% o addirittura al 3,4%. In questo scenario peggiore,Sentirai la maggior parte dello shock nel primo trimestre del 2022, seguito da una notevole ripresa nel secondo trimestre‘, specificare.

Leggi anchePossiamo davvero perseguire le persone non vaccinate che trasmettono il Covid-19?

Una terza città confinata in Cina

Anyang città, con una popolazione di 5 milioni di abitanti al centro CinaEd è stato messo in quarantena dopo l’emersione di casi di virus Covid, in particolare del ceppo Omicron. È la terza città del Paese a dover limitare la sua popolazione, dopo che una misura simile è stata adottata il mese scorso nella città di Xi’an (nord).

»Vedi anche – Covid-19: la cinese Tianjin organizza massicci controlli per fermare la diffusione del virus

un “festa in giardino In piena reclusione, Boris Johnson sta precipitando ancora una volta nel tumulto

Un centinaio di persone sono state chiamate al completo isolamento:Svelata la festa di Downing Street Il primo ministro britannico Boris Johnson, già coinvolto in una serie di scandali, sta nuovamente precipitando nel caos. “Porta le tue bottiglieHa suggerito un’e-mail, rivelata da ITV News e inviata dal capo segretario privato di Boris Johnson, Martin Reynolds, il 20 maggio 2020, quando i britannici potevano incontrare solo una persona all’estero. Il messaggio viene chiamatoGoditi il ​​bel tempoin pentolaCon il distanziamento socialeNei giardini della casa del primo ministro.

Leggi ancheCovid-19: esiste davvero un’alternativa chiamata ‘Deltacron’?

La Polonia supera i 100.000 morti

Più di 100.000 persone sono morte a causa del Covid-19 in Polonia dall’inizio della pandemia, Lo ha annunciato martedì il governo. Questo paese, dove solo il 63% circa degli adulti è completamente immunizzato, ha il sesto tasso di mortalità più alto al mondo.

»Vedi anche – perché il 2022 potrebbe essere l’anno della fine del Covid

Leader bulgari in quarantena

Il presidente bulgaro Roman Radev, il primo ministro Kirill Petkov e dozzine di alti funzionari sono stati messi in isolamento martedì dopo aver partecipato a un incontro con il presidente del parlamento risultato positivo al virus.

Leggi ancheVaccinazione: ad Ajaccio iniezione 24 ore al giorno per compensare il ritardo

Più di 5,49 milioni di morti nel mondo

La pandemia ha causato 5.494.101 vittime in tutto il mondo dalla fine di dicembre 2019, secondo un rapporto dell’AFP. In termini assoluti, gli Stati Uniti sono il Paese più letale con 839.500 morti, seguiti da Brasile (620.091), India (484.213) e Russia (317.687). Tra i paesi più colpiti, il Perù è il paese con il più alto numero di vittime rispetto alla sua popolazione, seguito da Bosnia e Ungheria. Tuttavia, l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima, tenendo conto dell’aumento dei decessi direttamente e indirettamente legati al Covid-19, che il bilancio epidemico potrebbe essere da due a tre volte superiore a quello registrato ufficialmente.