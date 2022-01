In Quebec, l’epidemia ha messo in luce un sistema sanitario incruento

A Montreal, 2 gennaio 2022. Graham Hugo/AFP

Una lettera da Montreal

Il messaggio audio assordante, come Abduction Alert, è apparso su tutti gli smartphone del Quebec il 31 dicembre 2021 alle 19:00: Il coprifuoco di questa sera inizia alle 22:00, con il divieto di uscire di casa fino alle 5:00. “

Questo primo promemoria che i Quebecer si stanno preparando a festeggiare da soli o nella loro semplice bolla familiare di trasformarsi nel nuovo anno, non è stato per tutti i gusti. “Questo governo ci parla come bambini” Valeria squittisce. Questa 65enne di Montreal, che è stata debitamente vaccinata e difficilmente manterrà la premessa di rifiutarsi di contrastare le misure sanitarie del Covid-19, lascia, come molti dei suoi concittadini, per lei una fonte di disagio.

Non è stato fino alla fine del pomeriggio di Capodanno quando il primo ministro regionale, François Legault (coalizione Avenir Québec, nazionalista di centrodestra), ha annunciato ai suoi concittadini il suo ruolo per risolvere immediatamente il problema: vietare gli assembramenti privati, chiudere ristoranti, che erano stati rinviati a scuola e banditi The new vagabondaggio, sperando di contrastare l’ondata di Omicron e circa 15.000 nuovi casi giornalieri in media dalla fine di dicembre 2021 che minacciano il Quebec Health Network.

L’annonce tardive a laissé les restaurateurs avec des kilos de foie gras sur les bras, et les Québécois inquiets : le précédent couvre-feu décrété le 9 gennaio 2021 Mayo.

Nonostante la loro schiacciante volontà di seguire le istruzioni del governo e la loro impazienza di vaccinare – all’inizio di gennaio, l’84,7% dei Quebec ha ricevuto almeno una dose – vengono rimandati al punto di partenza. Non è più il “Giorno della marmotta” che temono, ma l'”Anno della marmotta”.

Il Direttore della Sanità Pubblica si dimette

Arcobaleni dipinti sulle finestre con il logo delle cheerleader “Andrà bene” Ciò che è fiorito sulle facciate degli appartamenti di Montreal quando la pandemia ha colpito nella primavera del 2020, è stato spazzato via. Sembra inoltre minare la fiducia collettiva che da tempo accompagna la gestione della pandemia da parte delle autorità pubbliche. Il capo del governo sembra essere finora sfuggito alle ritorsioni: a un anno dalle elezioni provinciali che vedranno la sua riautorizzazione in vigore, François Legault resta popolare, raccogliendo fino al 46% delle intenzioni di voto (Liger Institut).

Su tutte le critiche ha invece puntato nelle ultime settimane il Direttore Nazionale della Sanità Pubblica, il dottor Horacio Arruda, protagonista della prima ondata per il suo atteggiamento calmo e rassicurante. La tanto attesa terza dose del vaccino, la mancanza di test PCR, la mancanza di mascherine chirurgiche ordinate dal personale infermieristico e 20.000 operatori sanitari contagiati e quindi assenti o addirittura sci dell’ultimo minuto, era lui e di nuovo. La sera di lunedì 10 gennaio ha annunciato le sue dimissioni. Ma il ruolo del capo della sanità pubblica “miccia” non dovrebbe oscurare le basi: il ritorno alla vita confinata è ampiamente spiegato dal sistema di assistenza incruento del Quebec, molto prima dell’arrivo della pandemia.

