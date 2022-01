Salute: come si può ridurre la quota residua per i pensionati?

Il resto è l’importo che abbiamo assicurato socialmente Viene pagato per le nostre spese sanitarie dopo i pagamenti, la sicurezza sociale e i costi di abbonamento. In breve, questo è ciò che deve ancora essere risolto.

in Francia, Questa carica residua è di circa il 7%.È costantemente diminuito nel corso degli anni. 7% o poco più di € 200 in media. In Francia è il più basso tra tutti i paesi dell’OCSE. Negli Stati Uniti è poco più del 10%, in Germania il 12 o 13%, in Portogallo quasi il 30%.

È perché la nostra previdenza sociale è migliore che altrove? Sì, ed è anche più costoso, perché abbiamo una quota sociale molto alta. Ma il problema è che questo numero è solo una media che si nasconde grandi deviazioni.

In primis tra i dipendenti, beneficiano dei contratti collettivi grazie al datore di lavoro e ad altri. E naturalmente di generazione in generazione, poiché la spesa per la salute aumenta con l’età. Dopo 80 anni la quota residua è di 1.000 euro, almeno cinque volte superiore alla quota per le fasce di età più giovani.

La differenza per gli anziani

Tuttavia, gli anziani sono assicurati? Sì, ma non come le risorse. Una volta in pensione, la tua assicurazione sanitaria integrativa diventa un contratto individuale, non collettivo. È più costoso, le sue garanzie sono di qualità inferiore e spesso aumenta di prezzo a seconda dell’età.

Non è raro un fondo di investimento di 2500 euro all’anno. Questo può rappresentare una pensione fino a due mesi per un pensionato modesto. Improvvisamente questo pensionato non si prende tutte le garanzie desiderate. E quando si ammala, il resto è molto alto.

L’ambizione del rapporto del Consiglio superiore per il futuro dell’assicurazione sanitaria (HCAAM) è affrontare questo problema. Possiamo farlo creando quella che chiamiamo “Grande Sicurezza”, cioè Abolire i fondi comuni di investimento e ampliare l’ambito della sicurezza sociale, in modo da non differenziare tra persone di qualsiasi età. Ma questo progetto suscita molta ostilità.

scudo sanitario

Un’altra soluzione è creare uno scudo sanitario. dicendo questo Imposta un pagamento massimo per il resto. Questo è ciò che fanno alcuni dei nostri vicini, ad esempio il Belgio, che varia in base al reddito: 487 € di reddito massimo inferiore a 19.500 € all’anno e fino a 1900 € di spese personali di qualcuno. Guadagna più di 50.000 euro all’anno.

Con noi è fattibile? Questo sarebbe un miglioramento molto importante per le persone con redditi modesti, in particolare per coloro che sono pensionati e inattivi. Il paradosso francese è che ci assumiamo la responsabilità quasi totale dei nostri cittadini più poveri, e questo è auspicabile, anche stranieri in situazione irregolare, con l’assistenza medica dello Stato, ma dimentichiamo coloro che sono leggermente più alti in termini di reddito, gli anziani o malati cronici, chi saranno più di un milione. Il Consiglio Supremo stima il costo di questo scudo sanitario tra 1 e 7 miliardi di euro all’anno, a seconda dei dispositivi da selezionare.

