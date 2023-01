Auto autonome, metaverso, salute connessa… le basi del CES di Las Vegas

** Salute connessa, Metaverso, auto a guida autonoma, cosa ci riserva il Las Vegas International Technology Show nella sua edizione 2023?

La fiera internazionale della tecnologia, CES, torna giovedì a Las Vegas dopo un’edizione virtuale nel 2021 e un’edizione 2022 interrotta dalla variante Omicron. Gli organizzatori sperano di raggiungere nuovi record quest’anno. Si aspettano circa 100.000 visitatori durante i tre giorni della conferenza. Un traguardo ancora modesto rispetto all’ultima edizione pre-pandemia del 2020. Quell’anno, tra gli spalti passeggiavano più di 170.000 appassionati della nuova tecnologia.

Quest’anno dovrebbero essere presenti quasi 3.000 espositori. Nel programma, tali giganti sono inevitabili Amazzonia et al meta (ex Facebook) ma anche molte case automobilistiche. Un intero padiglione espositivo dedicato a circa 300 espositori del mondo automotive.

Le auto a guida autonoma sono una tecnologia quasi pronta

Molte persone descrivono il CES come la principale alternativa al Motor Show di Parigi. Una logica evoluzione per veicoli sempre più tecnologici.

Quest’anno un posto speciale è riservato ai veicoli a guida autonoma. Le auto a guida autonoma si stanno diffondendo ai margini di alcune città come San Francisco, Phoenix (Arizona) o persino Las Vegas, e mirano a diffondersi nei prossimi anni. Tra i grandi nomi troviamo WaymoAlphabet, il servizio di trasporto a guida autonoma di Google, Viaggio in mareche General Motors e In movimento Un gruppo supportato dalla società sudcoreana Hyundai.

Nel 2019, l’esperimento dell’auto a guida autonoma è stato lanciato in Francia, nel campus dell’altopiano di Saclay, nella regione parigina. Tra il 2018 e il 2019, insegnanti, studenti e residenti potranno provare le auto elettriche a guida autonoma di Renault, le Zoe CAB. Ma Renault-Nissan sarà tra i grandi assenti dal salone di Las Vegas di quest’anno.

Per Anshel Sag, analista della società di consulenza tecnologica Moor Insights and Strategy, le tecnologie sono ancora molto lontane: “Questo sarà un tema principale dello spettacolo. Ma penso che se guardi al 2022, gran parte del settore si è davvero reso conto che le tecnologie AI non sono ancora abbastanza mature per consentire ai veicoli di essere completamente autonomi, e alcune aziende come Tesla non saranno davvero in grado di farlo per un mentre.“

Tesla, il marchio di veicoli elettrici di Elon Musk, è stata più volte criticata per i rischi associati alla sua modalità di guida autonoma.

Metaverso, un sogno che persiste nonostante il meta fallimento

La grande star della versione 2021 del CES, Metaverse, questa realtà virtuale 3D in cui gli utenti Internet di tutto il mondo possono incontrarsi per lavorare, scambiare e innovare, ha subito diversi fallimenti durante il 2022.

Meta, l’azienda più mobilitata sulla piattaforma Metaverse, ha perso centinaia di miliardi di dollari in borsa. Più di 11.000 persone sono state licenziate. Questo, mentre l’azienda di Mark Zuckerberg continua a spendere il 20% del suo budget di ricerca e sviluppo nel mondo virtuale.

Tuttavia, lo spettacolo di Las Vegas offre ampia visibilità al “Metaverso” e al suo supporto: “Web 3”.

Salute connessa, nel cuore

Cuscini per migliorare il sonno, servizi igienici per l’analisi delle urine a casa, ologrammi per aiutare i chirurghi: molte delle novità introdotte martedì all’anteprima del CES avevano lo scopo di prendersi cura del nostro corpo.

Retaggio, tra l’altro, di oltre due anni di pandemia, la salute dovrebbe essere un tema importante dell’evento secondo l’analista tecnologico Avi Greengart: “Dovremmo vedere gadget sanitari interessanti che monitorano o migliorano il nostro benessere“.

Tra le novità di rilievo dell’edizione 2022 in tema di salute, Bongiovi ha introdotto lo stetoscopio per la telemedicina. Un dispositivo economico stampato in 3D potrebbe migliorare la qualità dei teleconsulti nei deserti medici. Un’altra innovazione, Omron Healthcare ha introdotto un misuratore di pressione sanguigna portatile in grado di eseguire un ECG.