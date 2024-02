Mutua anziani: qual è la garanzia per il ricovero ospedaliero nel 2024?

Misuratore del potere d'acquisto immobiliare febbraio 2024: guadagna metri quadrati cambiando l'assicurazione del mutuatario

Per garantire il tuo mutuo, è necessario ottenere un'assicurazione del mutuatario. La normativa ti dà la libertà di scegliere e modificare il contratto in qualsiasi momento. Ogni mese Magnolia.fr calcola quanti metri quadrati in più puoi ottenere nelle 20 più grandi città francesi modificando la tua assicurazione sul prestito. Il mandato assicurativo del mutuatario resta l'unico veicolo di risparmio ad abbassare significativamente il tasso annuo effettivo globale (TAEG) e rimane sotto usura. Bancassicurazione vs. assicurazione delegata Offriamo 3 profili di mutuatari e per ciascuno calcoliamo quanti metri quadrati aggiuntivi possono essere ottenuti sostituendo la bancassicurazione con assicurazioni individuali concorrenti. Profilo 1: Sei un acquirente per la prima volta, di età compresa tra 25 e 35 anni; Prendere in prestito € 200.000 in 20 anni a un tasso di interesse nominale del 4,05% (buon tasso di pratica al 5 febbraio 2024); L'assicurazione bancaria è offerta al tasso dello 0,34% (tasso bancario medio), ovvero un costo di 13.600 euro; Nel confronto delle assicurazioni ipotecarie Magnolia.fr, l'assicurazione mostra un tasso dello 0,09%, ovvero il prezzo medio osservato per pratiche con gli stessi profili elaborati nel gennaio 2024. Il costo dell'assicurazione è di 3.600 euro. Puoi risparmiare 10.000€ scegliendo l'assicurazione delegata. Profilo 2: hai tra i 25 e i 35 anni e prendi in prestito da 2 come acquirente per la prima volta; Prendere in prestito € 200.000 in 20 anni a un tasso di interesse nominale del 4,05% (buon tasso di pratica al 5 febbraio 2024); L'assicurazione bancaria è offerta al tasso dello 0,34% (tasso bancario medio) su ciascun capo, ovvero un costo di 27.200 euro; Il tuo tasso percentuale annuale globale è pari al 4,68% (escluse le spese amministrative e le spese di deposito a garanzia). Nel confronto delle assicurazioni ipotecarie Magnolia.fr, l'assicurazione offre un tasso dello 0,08% pro capite, ovvero il tasso medio osservato per pratiche dello stesso profilo elaborate nel gennaio 2024. Il costo dell'assicurazione è di 6.400 euro. Il tasso di interesse annuo scende al 4,39% escluse le commissioni di garanzia e altre spese correlate. Puoi risparmiare 20.800€ scegliendo l'assicurazione delegata. Profilo 3: hai tra i 35 e i 45 anni. Prendi in prestito 400.000 € in 20 anni a un tasso di interesse nominale del 4,05% (buon tasso di pratica al 5 febbraio 2024); L'assicurazione bancaria è offerta ad un tasso dello 0,34% (tasso bancario medio, con un tasso di assicurazione del prestito del 100% pro capite), per un costo totale di € 54.400; Il tuo TAEG è indicato al 5,22%, esclusi i costi di sicurezza (mutuo o deposito). Si noti che il tasso di usura nel primo trimestre del 2024 è del 6,29% per 20 anni e più, rispetto al 6,11% di dicembre 2023. Nel confronto su Magnolia.fr, l'assicurazione è offerta a un tasso dello 0,12% (tasso medio osservato per file con lo stesso profilo Elaborato nel gennaio 2024). Tutti sono assicurati per il 100% dell'importo preso in prestito e il costo assicurativo totale è di € 19.200. Se applichiamo una tariffa assicurativa del 50% a ciascun individuo, il costo dell'assicurazione scende a 9.600 euro. Puoi risparmiare € 35.200 con una quota del 100% su ogni capo o € 44.800 con una quota 50/50. L'APR scende rispettivamente al 4,52% o al 4,32%, lasciandoti spazio sufficiente per incorporare costi aggiuntivi. Quanti metri quadrati in più potranno guadagnare questi tre fascicoli a febbraio 2024 grazie al mandato di assicurazione sul mutuo? Città Prezzo medio appartamento in metri quadrati* Numero di metri quadrati aggiuntivi con un risparmio di 10.000 € sull'assicurazione del mutuatario Pratica 1 Numero di metri quadrati aggiuntivi con un risparmio di 20.800 € sull'assicurazione del mutuatario Pratica 2 Numero di metri quadrati aggiuntivi con un risparmio di 44.800 € sull'assicurazione del mutuatario Scheda 3 Saint-Etienne 1.336 € 7,48 m2 15,56 m2 33,53 m2 Le Havre 2.224 € 4,49 m2 9,36 m2 20,14 m2 Nîmes 2.218 m2 4,50 m2 9,37 m2 20,19 m2 Digione 2.573 € 3,88 mq 8,08 mq 17,41 mq Reims € 2.688 3,72 m² 7,73 m² 16,66 m² Grenoble € 2.997 3,33 m2 6,94 m2 14,94 m2 Tolone 3.366 m2 2,97 m2 6,18 m2 13,31 m2 Angers 3.218 m2 3,10 m2 6,46 m2 13 0,92 m2 Lille 3.649 m2 2,74 m2 5,70 m2 12,27 m2 Montpellier Euro 3 .571 2,80 m2 5,82 m2 12,54 m2 Tolosa 3.510 euro 2,85 m2 5,92 m2 12,76 m2 Marsiglia 3.545 euro 2,80 m2 5,39 m2 12,35 m2 Nantes 3.561 euro 2,82 m2 5,86 m2 12,63 m2 Villeurbanne 3,87 4 euro 2,58 m2 5,37 m2 11,56 m2 Strasburgo 3,864 m2 2,58 m2 2 5,38 m2 11,59 m2 Rennes 3.930 euro 2,54 m2 5,29 m2 11,39 m2 Bordeaux 4.493 euro 2,22 m2 4,63 m2 9,97 m2 Nizza 5.026 m2 1,99 m2 4,13 m2 8,91 m2 Lione Euro 4.790 2,08 m2 4,34 m2 9,3 5 m2 Parigi 9.581 m2 1,04 m2 2,17 m2 4,67 m2 Il risparmio calcolato è il massimo risparmio possibile in caso di cambiamento L'assicurazione avviene nel mese in cui viene firmata l'offerta di prestito.* Prezzi stimati di MeilleursAgents al 1 febbraio 2024 (prezzo netto del venditore) Ottieni il tuo prestito e guadagna metri quadrati grazie al mandato assicurativo Condizioni di mercato in Febbraio 2024 La tendenza osservata nel 2023 continua con l'inizio del 2024. A febbraio, i prezzi degli immobili continuano a scendere in tutte le principali città francesi tranne Saint-Etienne e Tolone, dove i valori registrano un leggerissimo balzo, e a Nantes , Grenoble e Le Havre, dove rimangono stabili rispetto al mese precedente. Nel corso di un anno, i prezzi sono diminuiti del 5,7% a Parigi e in 8 delle 10 città più grandi, ad eccezione di Nizza e Montpellier dove i prezzi reggono meglio. Secondo gli specialisti, il settore immobiliare sta affrontando un declino del mercato senza precedenti. L'anno 2023 mostra un calo storico delle vendite di circa il -22% a circa 875mila transazioni nel vecchio settore. Il mercato è diventato un mercato di utilità piuttosto che di opportunità. Le vendite di convenienza stanno scomparendo a favore delle vendite limitate. Il blocco del mercato delle transazioni che ha prevalso nel 2023 a causa delle difficoltà nell’ottenimento del credito immobiliare porta ad una carenza di immobili in vendita, oltre a una carenza di immobili in affitto. Tuttavia, la domanda è in aumento grazie a condizioni di prestito più favorevoli. La buona notizia all’inizio del 2024 è che i tassi stanno iniziando a scendere. Vedremo i tassi di interesse tornare al di sotto del 4% nel 2024. Per ottenere prestiti nel febbraio 2024, un contributo personale rimane una conditio sine qua non (almeno dal 10% al 20% dell'importo dell'operazione a seconda delle banche), integrato da misure precauzionali. Fornire almeno sei pagamenti mensili. La capacità di indebitamento delle famiglie non beneficia di una correzione significativa dei prezzi immobiliari (meno del 4% nel 2023), che potrebbe compensare l’aumento dei tassi debitori osservato negli ultimi due anni. La regolamentazione del mercato immobiliare è troppo lenta per alcuni, che speravano in una correzione più netta e rapida, dopo un periodo di euforia segnato da un cambio di paradigma sulla scia della crisi Covid (lavoro a distanza, fuga dai grandi centri urbani, convivenza con estranei). Quanti metri quadrati verranno aggiunti cambiando l'assicurazione a febbraio 2024? I vantaggi derivanti dal cambiamento dell’assicurazione del mutuatario sono abbastanza grandi nella maggior parte delle città da giustificare pienamente questo approccio. Obbligare un'assicurazione sul mutuo non solo permette di ottenere ulteriori metri quadrati, ma, in molti casi, rimane la chiave per ottenere il tuo mutuo nel 2024. E ricorda che hai la possibilità di rifiutare l'assicurazione offerta dalla banca e il diritto di sottoscrivere un'offerta alternativa più competitiva purché offra almeno un pari livello di garanzie. I potenziali guadagni restano incerti a Parigi a causa degli alti costi degli immobili. Altrove, dove il costo al metro quadrato è da 2 a 8 volte inferiore, è possibile finanziare tra 2,82 metri quadrati (Nizza) e circa 7,50 metri quadrati (Saint-Etienne) scegliendo un contratto individuale con un assicuratore alternativo (Profilo 1). Grazie al risparmio sull'assicurazione potrai avere lo spazio necessario per una stanza predisposta per ospitare una toilette, o anche un bagno. Con un profitto di 10.000 euro grazie all'assicurazione del mutuatario, perché non puntare su un appartamento con balcone o terrazza? Nel nostro secondo esempio, è possibile acquistare tra 2,17 metri quadrati (Parigi) e 15,56 metri quadrati (Saint-Etienne) in più, di cui 9 metri quadrati sono la superficie media per una camera da letto standard e 12 metri quadrati per uno spazio cucina. Per quanto riguarda la pratica 3, considerato l'elevato importo preso in prestito, il risparmio derivante dal mandato assicurativo ammonterebbe all'enorme cifra di 44.800 euro se mantenessimo l'opzione del 50% su ciascun capo. Permette di risparmiare fino a 33,56 mq (Saint-Etienne), o monolocale, e 4,67 mq a Parigi. Viva la Legge Lemoine! L'assicurazione del mutuatario è il costo nascosto del tuo mutuo. Lo dimentichiamo, anche se pesa in media il 33% del costo totale. Se non riesci ad ottenere l'assicurazione che preferisci al momento della richiesta di finanziamento, la normativa ti consente di modificare lo scenario durante il prestito. La Legge Lemoine consente a qualsiasi mutuatario di recedere dal contratto di assicurazione in qualsiasi momento al momento della firma dell'offerta di prestito, senza attendere alcuna data di scadenza, e di sostituirlo con un'offerta sostitutiva con identiche garanzie. Per garantire prestiti più economici nel 2024, gioca con la concorrenza. I guadagni che si possono ottenere cambiando l'assicurazione del mutuatario sono maggiori perché l'importo preso in prestito è elevato e poiché il processo avviene rapidamente dopo la firma della proposta di prestito, il costo dell'assicurazione ipotecaria viene calcolato sul capitale residuo. Segui i nostri consigli per cambiare l'assicurazione del tuo mutuatario nel 2024.

Assicurazione del mutuatario