L’intelligenza artificiale è stata in grado di prevedere l’instabilità del plasma

IL Fusione nucleareFusione nucleare Potrebbe fornire all’umanità in futuro una fonte di energia pulita e quasi illimitata. Almeno se i ricercatori riescono a risolvere alcuni dei principali ostacoli. Tutto avviene all’interno dei reattori tokamak, che operano con plasma a temperature elevatissime (più di 100 milioni Gradi CelsiusGradi Celsius), che contiene Campi magneticiCampi magnetici.

Possono verificarsi instabilità all'interno del plasma, ponendo fine alla reazione. Ricercatori di università di Princeton Usa l'intelligenza artificiale per cercare di risolvere un tipo specifico di instabilità, che può interrompere un campo magnetico e consentire la fuoriuscita del plasma. Hanno pubblicato i loro risultati sulla rivista natura.

L’intelligenza artificiale è già stata testata in situazioni reali

I ricercatori hanno utilizzato una rete neurale per addestrare l’algoritmo di apprendimento per rinforzo, basandosi solo sui dati di esperimenti precedenti. Il modello è in grado di prevedere le instabilità con un anticipo fino a 300 millisecondi e quindi regolare i parametri operativi per ripristinare l’equilibrio. Nelle simulazioni, i ricercatori sono stati in grado di guidare il modello, calmandolo anche quando tentava di apportare modifiche troppo rapidamente.

I ricercatori sono stati in grado di testare l'intelligenza artificiale in una situazione reale durante l'esperimento di fusione del tokamak DIII-D. Devono ancora condurre ulteriori esperimenti per ottenere dati sufficienti per dimostrare che l’intelligenza artificiale funziona in diverse situazioni. Il prossimo passo sarà quello di espandere le funzionalità del modello per tenere conto di altri tipi di instabilità e adattarlo per funzionare su altri tokamak.