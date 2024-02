Notizie sulla tecnologia Jvi Lo spettacolo Tech On Me di stasera è speciale! Siamo tornati dal MWC con le stelle negli occhi e tanto da mostrarvi! Con PP Garcia, JV TECH e ospiti straordinari

Benvenuti a Tech On Me stasera alle 18:00 su Twitch e YouTube!

Chi dice giovedì dice Tech On Me! Si è appena concluso il Mobile World Congress di Barcellona ed è tempo di bilanci. Lo spettacolo è uno degli eventi tecnologici imperdibili. Ogni anno riunisce i più grandi protagonisti della telefonia e della mobilità (tranne Apple ovviamente!) e spesso rappresenta un'opportunità per i marchi di presentare il loro nuovo prodotto di punta o mostrare al mondo concetti futuristici che potrebbero diventare popolari nel mondo di domani.

Come potete immaginare, come sempre, saremo intrattenuti da un gruppo di ospiti d'eccezione. Non vedo l'ora che inizi, tra le altre cose, l'annuncio dell'Honor Magic6 Pro. Honor, li conosciamo per i loro smartphone, ma ci hanno appena regalato qualcosa di grosso Un'auto che puoi guidare con gli occhi! Ne parleremo più in dettaglio e ti racconterò le mie sensazioni, perché sì, ho potuto vivere questa esperienza piuttosto unica. Ma non è tutto, parleremo del concetto di laptop quasi completamente trasparente, cosa che dovrebbe sorprenderti 😉

Queste innovazioni presentate al MWC saranno per noi un'opportunità per aprire la discussione sul futuro delle comunicazioni, sul modo in cui utilizziamo gli smartphone e gli oggetti connessi e in che misura possono avere un impatto sulle nostre vite future. Non preoccuparti, non esistono termini tecnici che nessuno capisca, Tutto verrà spiegato in modo interessante e presentato con le foto di coloro che hanno potuto essere a Barcellona per lo spettacolo.

Non solo MWC!

Discuteremo approfonditamente del MWC e delle sue implicazioni, ma non è tutto. Solo per te, te lo darò Una gamma completa di dettagli entusiasmanti nella fotocamera Sony Venice 8K, Per completare il mio video su questo argomento. È un piccolo gioiello e ne parlerò all'inizio dello spettacolo.

Cast e argomenti del Tech On Me di stasera

Vi aspetto affinché insieme possiamo attuare questa panoramica nel modo più completo possibile Ottima rappresentazione, qui:

che ci racconterà le ultime acconciature del mondo dei videogiochi, oltre ad uno strano pallone da basket stampato con tecnologia 3D, senza aria e con i buchi… Lore Da Les Numériques, che ci racconterà la storia di un marchio di smartphone scomparso in Francia, e che potrebbe ritornare molto presto.

relatore del meraviglioso team JV TECH, presente anche lui alla fiera di Barcellona, ​​ci delizierà con il suo articolo sulla presenza dell'intelligenza artificiale sulla bocca di tutti i principali marchi tecnologici. Tetouan Da 01Net, appassionato di smartphone e orologi connessi, che si concentrerà su uno straordinario smartphone francese che promette una durata della batteria fino a 5 giorni, e sulla nuova gamma di articoli connessi di Xiaomi.

Quindi non esitare, che tu sia il team di YouTube o il team di Twitch, tutti sono i benvenuti. Parla con le tue nonne, Questa sera saremo presenti e caldi dalle 18, ci vediamo più tardi!