L’incredibile missione della NASA che potrebbe rendere… ricchi tutti i terrestri!

Attualmente, la data di lancio ufficiale è fissata per il 10 ottobre 2023. Tuttavia, ci vorranno altri sei anni, o addirittura il 2029, per vedere la prima missione senza pilota che raggiunga l’asteroide.

Si stima che l’asteroide “Psiche” contenga così tanto oro e platino che il suo prodotto potrebbe, in teoria, arricchire ogni pianeta terrestre. Pertanto, il valore totale delle risorse sull’asteroide raggiungerà i 9 trilioni di euro o 1,3 miliardi per abitante.

Ma sebbene l’asteroide sia molto prezioso a causa delle sue grandi quantità di ferro, nichel e vari metalli preziosi, non ci sono piani per estrarlo. Per la NASA, le quantità astronomiche che possono essere estratte da esse saranno possibili solo se le rocce verranno completamente riportate sulla Terra, scheggiate e lavorate, il che è impossibile.