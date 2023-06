Shadow Drive è diventato il cloud storage più economico sul mercato

I prezzi stanno salendo ovunque da diversi mesi ormai, ma non su Shadow Drive. La soluzione di archiviazione annuncia una variazione di prezzo e rivendica lo status di soluzione di archiviazione più economica sul mercato. Introdotto alla fine dello scorso anno, Shadow Drive è basato su Nextcloud e offre un piano gratuito fino a 20 GB e una versione premium fino a 2 TB. Quest’ultimo va da € 8,99/mese a € 4,99/mese, un calo di prezzo di quasi il 45%. Shadow specifica che questo cambiamento riguarda sia i vecchi che i nuovi client (Hi Sosh).

L’unità più economica sul mercato è europea, com’è possibile?

Octave Klapa spiega su Twitter che il successo di Shadow Drive consente all’azienda di farlo “Risparmiare sui costi”. La fase di test ha già raccolto circa 25.000 utenti e il servizio è disponibile in 12 paesi. Oltre alla Francia, l’elenco comprende Regno Unito, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi, Austria, Italia, Svezia, Danimarca e Spagna. La soluzione di fabbricazione europea sarà “presto disponibile” in Nord America.

Nonostante questa variazione di prezzo, Shadow Drive non perde di vista la sua missione di offrire una soluzione di archiviazione europea. “Shadow Drive rimane fedele ai suoi valori fondamentali di riservatezza e protezione dei dati garantendo la sicurezza attraverso la crittografia del traffico e la centralizzazione dei dati tramite server situati in Francia”dice la società. Inoltre, i dati memorizzati non verranno utilizzati per data mining o scopi pubblicitari. Una promessa valida sia per la versione a pagamento che per la versione gratuita.

Vedi altro

Il successo di Shadow Drive come soluzione di cloud storage ci consente di risparmiare sui costi. Ecco perché abbiamo deciso di abbassare il prezzo di circa il -50%:

20 GB sono sempre gratuiti

⁃ 2 TB a 4.99e TTC invece di 8.99e TTC

A tutti i nuovi clienti e… pic.twitter.com/jv5sw6M5Cw – Octave Klapa (@olesovhcom) 1 giugno 2023

“Speriamo davvero di rendere Shadow Drive la soluzione di archiviazione più efficiente e accessibile mai realizzata per più persone che apprezzano la loro privacy e sicurezza”.ha affermato Eric Sell, CEO di Shadow. Questa nuova funzionalità arriva pochi mesi dopo la riprogettazione dell’interfaccia web. All’inizio dell’anno sono state introdotte anche nuove funzionalità di gestione delle foto.

2 TB a 4,99 € al mese e accesso a iOS

Infine, l’azienda sta cogliendo l’occasione per rendere disponibile l’app Shadow Drive su iOS. Troviamo le funzionalità principali per caricare foto e video o gestire la sincronizzazione dei file. Lo strumento rimane disponibile anche da Windows, macOS, Linux e Android. Questo annuncio segue il lancio di nuove offerte di cloud computing per creativi e professionisti. Si noti che i due servizi funzionano in modo indipendente.