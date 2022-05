Liga: Mauricio Pochettino può tornare in Spagna

Il Paris Saint-Germain potrebbe aver vinto il decimo campionato di Francia, ma il tempo è ben lungi dal celebrare il club della capitale. La forza lavoro non sembra aver digerito l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid e fatica a trovare le motivazioni necessarie per la fine del torneo.

Mauricio Pochettino non è riuscito a rimotivare le sue forze e il suo futuro potrebbe essere una delle ragioni principali di ciò. Anche se manca un anno di contratto, sembra che la tendenza sia verso l’addio del tecnico argentino. Secondo i nostri colleghi di Il gruppo il suo nome sarebbe interessato alla Spagna.

L’Athletic Bilbao, attualmente ottavo nella Liga, sta valutando la possibilità che l’argentino – che ha avuto una presenza significativa in Spagna – sostituirà Marcelino al termine del suo contratto quest’estate. “I contatti sono già stati presi con PochettinoUn club a priori meno appariscente delle squadre citate qualche settimana fa che non è certo che giocherà la Coppa dei Campioni la stagione precedente, ma resta un’istituzione dall’altra parte dei Pirenei.

