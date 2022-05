Il giocatore di basket americano Adrian Payne, ex campione di Francia, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco

Il 31enne giocatore di basket è morto in una sparatoria in Florida.

Il giocatore di basket Adrian Payne, che ha corso a Villeurbanne, vincitrice del campionato francese 2019 e ha giocato 100 partite NBA, è morto all’età di 31 anni in un incidente di tiro in Florida lunedì, ha detto la polizia.

All’01:37 del 9 maggio, gli sceriffi della contea di Orange hanno risposto a una chiamata dall’isolato 2500 di Egret Shores Drive a Orlando, in merito a una sparatoria.Un uomo di nome Adrian Payne, nato il 19 febbraio 1991, ha affermato una dichiarazione delle autorità locali su Twitter. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco in ospedale”.

La polizia ha aggiunto che il sospetto 29enne, rimasto sulla scena, è stato arrestato con l’accusa di omicidio premeditato. Nessuna informazione era disponibile sul motivo di questa tragedia.

L’ex star del basket del college, quando giocava per lo stato del Michigan, Adrian Payne, che ha giocato come ala forte e fondamentale, è stato arruolato nel 2014, 15 ° dagli Atlanta Hawks senza stabilirsi lì.

La sua carriera lo ha reso famoso in tutto il mondo, poi ha attraversato Minnesota (2014-2017), Orlando (2018), Grecia e Panathinaikos (2018 e 2019) con un viaggio di ritorno nel frattempo in Cina (Nanchino), prima di giocare due stagioni con Villeurbanne. In élite (2019-2020). Payne è poi passato all’Ormanspor della Turchia e poi all’Utena della Lituania, prima di tornare negli Stati Uniti dove era senza club.